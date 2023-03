Return to Silent Hill: Titel, Handlung und Hauptdarsteller stehen fest

Anhand der User-Ratings auf der Filmdatenbank IMDB kommt die erste Spielverfilmung von Silent Hill aus dem Jahr 2006 unter der Regie von Christophe Gans bei Fans ganz gut weg und zählt bis heute zu einer der besseren Spieleverfilmungen.

Nun gab das Branchenmagazin Deadline bekannt, dass der französische Filmemacher Christophe Gans offiziell zum Horror-Franchise zurückkehrt, um den bevorstehenden Neustart der Franchise mit dem Titel Return to Silent Hill zu inszenieren. Jeremy Irvine (Treadstone) und Hannah Emily Anderson (Jigsaw) wurden für die Hauptrollen von James und Mary verpflichtet.

Return to Silent Hill basiert auf Konamis populärem Spiel Silent Hill 2 aus dem Jahr 2001. Das Drehbuch stammt aus der Feder von Gans, Sandra Vo-Anh und William Josef Schneider und die Dreharbeiten werden voraussichtlich nächsten Monat in Deutschland und Osteuropa beginnen. Der Film wird von Victor Hadida für Davis Films sowie von Molly Hassell und David Wulf für Hassell Free Productions produziert. Die Handlung soll wie folgt lauten:

Der Film folgt James, der an der Trennung von seiner einzigen wahren Liebe zerbrochen ist. Als ein mysteriöser Brief ihn auf der Suche nach ihr zurück nach Silent Hill führt, findet er eine einstmals bekannte Stadt vor, die von einem unbekannten Bösen verwandelt wurde. Während James immer tiefer in die Dunkelheit hinabsteigt, begegnet er furchterregenden Gestalten, die ihm sowohl vertraut als auch fremd sind. Er beginnt seinen eigenen Verstand in Frage zu stellen, während er darum kämpft, nicht den Sinn für die Realität zu verlieren und lange genug durchzuhalten, um seine verlorene Liebe zu retten.