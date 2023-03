PM: Ghostwire: Tokyo erscheint am 12. April auf Xbox inklusive dem Update Spider’s Thread (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Im Bruchteil einer Sekunde sind alle Bewohner*innen von Tokio verschwunden und zurück bleibt nur ein mysteriöser Nebel, der durch die Straßen kriecht. Du schlüpfst in die Rolle von Akito, einem jungen Mann, der scheinbar als einziger von der übernatürlichen Katastrophe verschont wurde. Auf der Suche nach seiner verschwundenen Schwester geht er ein ungewöhnliches Bündnis mit dem Geist eines zynischen Detektives ein, der sich selbst nur KK nennt. Nutze Deine eigenen übernatürlichen Fähigkeiten, schlage Geister, Yokai und Dämonen in die Flucht und halte die geheimnisvollen Visitors davon ab, die Kontrolle über Tokio zu erlangen. zu schlagen und die geheimnisvollen Visitors davon abzuhalten, Kontrolle über die japanische Metropole zu erhalten. Erkunde die düstere und übernatürliche Megametropole in Ghostwire: Tokyo, das nun auch auf Xbox kommt!

Ghostwire: Tokyo ist ab dem 12. April für Xbox Series X|S sowie Windows 10/11 PC erhältlich und wird pünktlich zum Release Teil des Game Pass. Der Singleplayer-Hit erscheint inklusive dem kostenlosen Spider’s Thread-Update, das dem Spiel eine Vielzahl an Verbesserungen und neuen Inhalten hinzufügt. Freue Dich auf neue Gebiete, neue Zwischensequenzen innerhalb der Story, Gameplay-Verbesserungen, einen Bonus-Modus und vieles mehr!

Stelle Dich dem Unbekannten

Während Tokio von den übernatürlichen Visitors überrannt wird, liegt es an Dir, dem mysteriösen Verschwinden der Bevölkerung auf den Grund zu gehen. Erfolgreich wirst Du nur sein, wenn Du Hannya schnappst, die maskierte und schwer fassbare Gestalt, die die übernatürliche Katastrophe zu verantworten hat. Nur wenn Akito es schafft, mit KK als Team zusammenzuarbeiten, seine vielseitigen Fähigkeiten zu beherrschen und seine neue übernatürliche Gabe trainiert, wird er zum größten Geistjäger Tokios aufsteigen und die Stadt retten können.

Erkunde ein gruseliges aber auch wunderschönes Tokyo

Das Team von Tango hat Ghostwire: Tokyo mit viel Liebe zum Detail gestaltet und mithilfe modernster Technologie gerendert. Die Straßen Tokios waren noch nie so atmosphärisch und authentisch, sie werden aber auch von jeder Menge Geistern heimgesucht. Streife durch die regennassen Straßen und engen Gassen, während du auf paranormale Kreaturen triffst, die aus der japanischen Folklore und urbanen Mythen entstanden sind.

Das kostenlose Update Spider’s Thread bringt noch mehr Möglichkeiten in die verwunschenen Straßen Tokios; darunter neue Inhalte, Gameplay-Verbesserungen und einen völlig neuen Spielmodus!

Meistere den Spider’s Thread-Modus, stelle Dich neuen Quests, knippse tolle Souvenir-Bilder im neuen Foto-Modus und erkunde das neue Gelände einer Mittelschule. Bei der Bewältigung der neuen Herausforderungen helfen Dir neue Kampfmanöver und Fähigkeiten, die Du am besten schnell beherrschst. Mit dem Spider’s Thread-Update kannst Du Ghostwire: Tokyo so schön wie niemals zuvor erleben. Erfahre mehr über Ghostwire: Tokyo und das Spider’s Thread-Update auf der offiziellen Bethesda-Website.

Bereite Dich auf eine Welt des Übernatürlichen vor, wenn Ghostwire: Tokyo am 12. April für Xbox Series X|S sowie Windows 10/11 PC erscheint und als Teil des Game Pass verfügbar ist.