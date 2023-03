PM: Spielekatalog von PlayStation Plus für März enthüllt  (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Wir freuen uns, heute die neuen PlayStation Plus-Spiele des Spielekatalogs für März anzukündigen. Der aktualisierte Spielekatalog ist für PlayStation Plus Extra- und Premium-Mitglieder ist ab dem 21. März verfügbar.

Sehen wir uns die einzelnen Spiele mal genauer an.

Erlebe Naughty Dogs spannende, kinoreife Geschichte und die größte Blockbuster-Action, die dieses ikonische Franchise zu bieten hat. Entdecke ein Stück verloren geglaubte Geschichte wieder, gemeinsam mit den charismatischen, aber komplexen Dieben Nathan Drake und Chloe Frazer. Sie reisen durch eine Welt voller Wunder und begeben sich auf der Suche nach verlorener Geschichte auf unglaubliche Abenteuer. Die Uncharted: Legacy of Thieves Collection enthält das von Kritikern gefeierte Einzelspieler-Abenteuer Uncharted 4: A Thief’s End und Uncharted: The Lost Legacy, das für PS5 mit atemberaubendem Detailreichtum sowie verbesserter Grafik und Bildrate remastert wurde.

Klettere, gleite, schwimm und segle in diesem physikbasierten Abenteuerspiel durch einen riesigen, wunderschönen Archipel, der von Neukaledonien inspiriert wurde. Begleite Tchia auf ein tiefgründiges Abenteuer und lernen die unterschiedlichen Charaktere kennen, die von den Kulturen Neukaledoniens inspiriert sind. Unterwegs kannst du mit deinem treuen Begleiter– einer voll spielbaren Ukulele– alleine oder mit anderen Charakteren spielen. Setzte sie bei wichtigen Story-Momenten in Rhythmus-Passagen ein, oder spiele jederzeit freischaltbare Melodien in der offenen Welt, um Spezialevents auszulösen. Du kannst so beispielsweise Tiere anlocken oder einen Regenschauer auslösen.

Die Elite-Operator von Rainbow Six arbeiten jetzt zusammen, um gegen einen gemeinsamen Feind vorzugehen: eine äußerst tödliche Alienbedrohung durch die Archaeen.In diesem taktischen 3-Spieler-Koop-Ego-Shooter mit hohem Wiederspielwert ist kein Auftrag wie der andere.Je tiefer du in die Sperrzone vordringst, desto größer die Belohnungen– und das Risiko.Du musst es lebendig wieder da raus schaffen, um dir deine Beute zu sichern.Wissen, Kooperation und taktisches Vorgehen sind deine besten Waffen gegen diese tödliche Bedrohung.

Tokio wird von tödlichen, übernatürlichen Mächten überrannt, allen voran ein gefährlicher Okkultist, der die Bevölkerung Tokios auf einmal verschwinden ließ. Verbünde dich mit einem mächtigen Spektralwesen, das auf Rache aus ist, und nutze eine Kombination aus aufwertbaren Elementarkräften sowie deine Geisterjäger-Fähigkeiten, um dich gegen die übernatürliche Bedrohung zur Wehr zu setzen.Spüre die Macht deiner übernatürlichen Fähigkeiten am eigenen Leib dank des einzigartigen haptischen Feedbacks und der adaptiven Trigger für die einzelnen Kampffähigkeiten. Erkunde das verregnete Tokio in atemberaubender Next-Gen-Raytracing-Technologie.

In diesem emotionalen, storybasierten Abenteuerspiel setzt du auf eine einzigartige Kraft, um ein spannendes Geheimnis zu lüften. Alex Chen dachte immer, ihre lang unterdrückte Fähigkeit sei ein Fluch. Mit der psychischen Kraft der Empathie kann sie die Emotionen ihrer Mitmenschen wahrnehmen und manipulieren. Doch als ihr Bruder scheinbar bei einem Unfall ums Leben kommt, ist diese Fähigkeit das womöglich einzige Mittel, der Wahrheit auf den Grund zu gehen.Aber sei gewarnt, die Wahrheit wird wehtun.

Das Schicksal der Welt steht auf dem Spiel– und du bist die letzte Hoffnung der Götter. Spiele als Fenyx, ein neuer geflügelter Halbgott, der die griechischen Götter und ihre Heimat von einem dunklen Fluch erlösen muss. Nimm es mit Bestien aus der Mythologie auf, meistere die legendären Kräfte der Götter und besiege Typhon, den mächtigsten Titan der griechischen Mythologie, in einem epischen Kampf.Immortals Fenyx Rising ist eine neue und originelle Interpretation des Open-World-Action-Adventure-Genres und bietet dynamische Action, Kämpfe und eine Geschichte, die von der griechischen Mythologie inspiriert wurde.

Nach einem tragischen Zwischenfall laufen Sean und Daniel Diaz von Zuhause weg. Aus Angst vor der Polizei und vor Daniels neuer telekinetischen Kraft, die ihm die Fähigkeit verleiht, Gegenstände mit seinem Geist zu bewegen, fliehen die Jungen nach Mexiko, um sich in Sicherheit zu bringen. Plötzlich ist der sechzehn Jahre alte Sean für Daniel verantwortlich. Er muss sich darum kümmern, dass er einen Unterschlupf hat und ihm beibringen, was richtig und was falsch ist. Du schlüpfst in die Rolle von Sean und bestimmst das Schicksal der Diaz-Brüder und das Leben aller, denen sie begegnen. Dein Weg führt dich von Seattle über Portland nach Kalifornien… die Straße nach Mexiko ist lang und steckt voller Gefahren– aber auf deiner Reise wirst du auch neue Freundschaften schließen, Wunder entdecken und auf neue Gelegenheiten stoßen.

Erlebe noch einmal die Geschichte von Goku und den anderen Z-Kämpfer in Dragon Ball Z: Kakarot! Erlebe epische Kämpfen und tauche in die Welt von Dragon Ball Z ein, wenn du mit Goku, Gohan, Vegeta und den anderen kämpfst, fischst, isst und trainierst. Erkunde die neuen Gebiete und erlebe neue Abenteuer, während du in der Geschichte voranschreitest, und knüpfe starke Beziehungen mit anderen Helden aus dem „Dragon Ball Z“-Universum.

Seit der Veröffentlichung von Street Fighter V im Jahr 2016 wurde eine Vielzahl neuer Charaktere, Kostüme, Level und andere Add-on-Inhalte veröffentlicht. Jetzt kannst du dir mit der Street Fighter V Champion Edition die komplette Sammlung sichern! Erlebe intensive Eins-gegen-Eins-Kämpfe in Street Fighter V! Wähle aus einem gewaltigen Roster von 40 Charakteren aus und kämpfe online oder offline gegen Freunde– dabei stehen dir eine Vielzahl von Spieloptionen zur Verfügung.

Untitled Goose Game ist eine Mischung aus Slapstick, Stealth und Sandbox. Du spielst eine Gans, die auf ein ahnungsloses Dorf losgelassen wird. Watschle von den Gärten der Bewohner bis zur Einkaufsstraße kreuz und quer durch die Stadt, spiele den Menschen Streiche, klaue Hüte, schnattere vor dich hin und versaue einfach allen den Tag. Es gibt sogar eine eigene Schnatter-Taste.

Final Fantasy Type-0 HD, der bisher düsterste Teil der Serie, bietet blutige, halsbrecherische Kämpfe gepaart mit einer meisterhaften Geschichte, für die das Franchise bekannt ist. In der dynamischen und fesselnden Welt von Orience droht ein unerbittlicher Krieg der Nationen den gesamten Kontinent zu dezimieren. Stürze dich mit Class Zero ins Gefecht, einer Gruppe von Eliteschülern, die ihr Heimatland gegen die Angriffe des kriegshetzerischen Militesi-Imperiums verteidigen. Meistere ihre vierzehn einzigartigen Kampfstile in einem brandneuen, rasanten Kampfsystem, um das Imperium zu stürzen und die Geheimnisse zu lüften, die hinter diesem Krieg stecken.

Skrupellose und blutrünstige Banden streifen durch die Straßen und die tyrannische Herrschaft versucht, mit eiserner Faust zu regieren. Schlüpfe in die Rolle von Walker, dem letzten Ranger des Ödlands, und werde zur Bedrohung für die Machthaber, denn du wurdest deiner Heimat beraubt und dem Tod überlassen. Jetzt musst du für Freiheit und Gerechtigkeit wüten. Verrückte Fahrzeugkämpfe, brutales Ego-Shooter-Chaos und eine offene Welt, in der alle völlig durchdrehen– all das erwartet dich, wenn du durch das unbarmherzige Ödland reist und gegen sadistische Banden kämpfst. Denn nur so kommst du an die Werkzeuge und Technologien, die du brauchen wirst, um die Unterdrückerherrschaft der Autorität ein für alle Mal zu stürzen.

Eine lang ersehnte neue Geschichte der „The World Ends with You“-Reihe ist endlich da. In diesem in Action-RPG, das in Tokio spielt, kommt Rindo zur düsteren Erkenntnis, dass sein Leben auf dem Spiel steht, als er gezwungen wird, am so genannten „Reapers’ Game“ teilzunehmen. Niemand weiß, wie sich diese Geschichte entwickeln wird– aber es liegt an dir, es herauszufinden! Stelle deine übernatürlichen Fähigkeiten auf die Probe, während du dich in den stilvoll animierten Straßen von Shibuya duellierst.

Gleite durch eine mysteriöse Landschaft, erkunde eine zersplitterte Welt und kämpfe gegen die Mächte, die versuchen, ein Liebespaar zu trennen. In diesem RPG-Abenteuer geht es um Liebe, Rebellion und Frieden. Yu und Kay sind von einem vergessenen Planeten geflüchtet und haben dort alles, was sie kannten, zurückgelassen.Spiele beide Charaktere gleichzeitig, während sie sich an eine unbekannte Welt gewöhnen. Erkunde den Planeten und suche nach Ersatzteilen und Materialien, mit denen du dein Schiff reparieren und ein gemütliches Heim bauen kannst. Genieße die alltäglichen Momente eines sympathischen Liebespaars, koche Mahlzeiten, stelle Dinge her und sammle wertvolle Ressourcen.Kämpfe gegen die Mächte, die versuchen, das Paar zu trennen, indem du beide Charaktere gleichzeitig steuerst. Dabei musst du im Kampf nicht nur darauf achten, ihre Aktionen zu synchronisieren, sondern auch das perfekte Timing und den richtigen Rhythmus finden.

Der Rennspaß auf vier Rädern kehrt mit Ridge Racer wieder auf die PlayStation zurück. Type 4 zeichnet sich durch einen wunderschönen Grafikstil, ein großartiges Streckendesign und einen tollen Soundtrack aus. Beim Arcade-Gameplay geht es darum, einen Grand Prix mit mehreren Rennen abzuschließen. Dabei kannst du dich für ein Rennteam entscheiden und eine Vielzahl verschiedener Autos freischalten.

Die Affen haben endlich ihren Abschluss an der Affenakademie gemacht und dieses Schuljahr wird alles ein bisschen anders! Das böse Genie Specter hat ein neues Kartenspiel erfunden, das die ganze Welt im Sturm erobert und ihm auf seinem Weg zur Weltherrschaft hilft. Mach dich bereit, dich mit den Affen zu messen, indem du Specters „Schere, Stein, Papier“-Karten einsetzt– es gibt 300 zu sammeln– bevor du sie in über 100 teuflisch schwierigen Minispielen herausforderst. Aber unterschätze die Affen nicht, auch wenn sie sich noch so albern verhalten. Specter hat eine ultraseltene Platin-Affenkarte zu vergeben (ganz zu schweigen von einem Jahresvorrat an Bananen) und sie werden alles tun, um den Preis zu bekommen!

Möge der Kartenwettkampf beginnen!

Du schlüpfst in die Rolle von Precision Strike Operative Gabe Logan und befehligst eine geheime US-Behörde, die rechtlich nicht existiert. Bei seinen Ermittlungen gegen die paramilitärische Gruppe Red Section stößt Logan auf ein Projekt, das nur als Dark Mirror bekannt ist. Um diese aktuellste Bedrohung für die globale Sicherheit zu neutralisieren, muss Logan infiltrieren, aufklären und entschlossen vorgehen. Erlebe Syphon Filter: Dark Mirror, das ursprünglich für PSP erschienen ist. Diese Version wurde durch Hochrendering, eine Rückspulfunktion, eine Schnellspeicherfunktion und benutzerdefinierte Videofilter verbessert.