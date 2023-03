PM: House of the Gundead von Devolver Digital erscheint als Arcade-Automat! (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

House of the Gundead stürmt in die Spielhallen!

House of the Gundead bringt die rasante Action, die wunderschöne Pixelgrafik, die unvorhersehbaren Level und die liebenswert tödlichen Charaktere des Dungeon Crawlers Enter the Gungeon in die Spielhallen! Ja, das ist richtig: Devolver entwickelt ein echtes Arcade-Spiel.

Der Schöpfer von Enter the Gungeon, Dodge Roll, hat sich mit dem Arcade-Meister Griffin Aerotech zusammengetan, um dieses voll ausgestattete Arcade-Gehäuse zu entwerfen, das über ein gestochen scharfes 43-Zoll-UHD-Display, ein Paar Lightguns für Solorunden oder Spaß zu zweit und ein lebendiges, von oben bis unten in höchster Qualität gedrucktes Artwork verfügt. Aber mal ernsthaft, das muss man sich ansehen. Es sieht sooooo gut aus.

Erkundet und sprengt euren Weg durch eine sich ständig weiterentwickelnde Reihe von prozedural generierten Etagen, die von dem gefährlich liebenswerten Cult of the Gundead beschützt werden. Entdeckt einzigartige, fantastische Waffen, wilde Power-Ups und versteckte Geheimnisse, während ihr die bösen Horden niedermacht.

Dank der hochmodernen Sinden Lightguns von House of the Gundead, die über ein haptisches Feedback der Waffen verfügen – ganz zu schweigen von dem leistungsstarken 2.1-Soundsystem mit eigenem Subwoofer im Gehäuse – spürt man jeden Schuss.

Dieser klassische Lightgun-Shooter ist ab sofort lieferbar und eignet sich perfekt für öffentliche Spielhallen, Bars oder Sammlungen. Er kann sowohl im Free-to-Play- als auch im Pay-to-Play-Modus gespielt werden.

Mehr Infos zum Automaten gibt es auf houseofthegundead.com .