Cities - Skylines: Roadmap der finalen Inhalte

Erst kürzlich ist Cities - Skylines (im User-Artikel) auch als Cities Skylines - Remastered (im User-Artikel) für die aktuellen Konsolen erschienen. Kurz darauf wurde auf der Paradox Announcement Show der Nachfolger Cities - Skylines 2 angekündigt.

Heute haben Paradox Interactive und Colossal Order eine Roadmap für die kommenden Inhalte bekanntgegeben. Im Rahmen der "Cities : Skylines World Tour" soll es durch das Frühjahr hinweg noch einige Inhalte geben, nämlich Content Creator Packs und eine Mini-Erweiterung von Colossal Order sowie Radiostationen. Ende des Jahres soll dann der allgemeine Support für Cities - Skylines eingestellt werden. Direkt unter dieser News könnt ihr euch die letzten Stationen der "World Tour" im Trailer anschauen.

Mariina Hallikainen, CEO von Colossal Order, äußerte sich zum Endspurt von Cities - Skylines wie folgt:

Diese acht Jahre mit Cities: Skylines waren unglaublich. Es war eine erstaunliche Reise voller herzlicher Geschichten aus unserer Community und der Entwicklung des Spiels zu dem Genre-definierenden Titel, der es heute ist. Während wir in die Zukunft blicken, bereiten wir uns darauf vor, uns endgültig von Cities: Skylines zu verabschieden, und zwar mit einer Reihe von starken Inhalten im Frühjahr. Die Spieler von Cities: Skylines können sich in den kommenden Monaten auf eine Menge kostenloser Inhalte freuen, die die bestehenden Inhalte erweitern, sowie auf eine letzte Erweiterung von uns bei Colossal Order.

Im März geht es mit den folgenden Content Creator Packs los:

JADIA Radio Station : Eine Sammlung von 16 Titeln des Musikers Wan Shey , der den Musiktraditionen seines Landes huldigt und Cities mit afrikanischen Klängen versorgt..

: Eine Sammlung von 16 Titeln des Musikers , der den Musiktraditionen seines Landes huldigt und Cities mit afrikanischen Klängen versorgt.. 80’s Movies Tunes : 80's Movies Tunes ist ein Radiosender, der von den Kino-Klassikern der 80er Jahre inspiriert ist. Mit mehr als 15 Tracks und rund 70 Minuten Musik taucht ihr in die Vergangenheit ein.

: 80's Movies Tunes ist ein Radiosender, der von den Kino-Klassikern der 80er Jahre inspiriert ist. Mit mehr als 15 Tracks und rund 70 Minuten Musik taucht ihr in die Vergangenheit ein. Pop-Punk-Radio: Pop-Punk-Radio bietet 16 Tracks und mehr als 75 Minuten entsprechender Musik.

Ebenfalls im März erscheinen die folgenden Radio-Stationen:

Am 22. März erscheint außerdem Hubs and Transport, ein kostenloses Inhaltsupdate, das das Transportsystem für Cities - Skylines sowie die Erweiterungen After Dark, Snowfall, Natural Disasters und Mass Transit verbessert.