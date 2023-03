PM: Die Must-Have Spiele-Aktion ist live im PlayStation Store (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Die Must-Have Spiele-Aktion beginnt am Mittwoch, dem 15. März, im PlayStation Store mit einem Rabatt von 75 % auf ausgewählte Spiele für begrenzte Zeit.

Unten könnt ihr einige der Angebote sehen. Im PlayStation Store findet ihr alle Rabatte der Aktion.

Forspoken

53,59€ – 79,99€

ONE PIECE ODYSSEY

48,99€ – 69,99€

DRAGON BALL Z: KAKAROT

17,49€ – 69,99€

Need for Speed™ Unbound Palace Edition

44,99€ – 89,99€

Sekiro™: Shadows Die Twice GOTY Edition

34,99€ – 69,99€

Sonic Frontiers

40,19€ – 59,99€

Assassin’s Creed Valhalla

23,09€ – 69,99€

Crash™ Team Racing Nitro-Fueled

13,99€ – 39,99€

DOOM Eternal Standard Edition

13,19€ – 39,99€

God of War™

9,99€ – 19,99€

Call of Duty®: Black Ops III – Zombies Chronicles Edition

23,09€ – 69,99€

NBA 2K23 Digital Deluxe Edition

25,49€ – 84,99€

*Die Must Have Spiele-Aktion beginnt im PlayStation Store am Mittwoch, dem 15. März um 0:00 Uhr lokale Zeit und endet am Donnerstag, dem 30. März um 00:59 Uhr lokale Zeit.