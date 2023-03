Total War - Warhammer 3: Die Chaoszwerge sind auf dem Weg

PC Linux MacOS

Im April werden in Total War - Warhammer 3 die Chaoszwerge Unheil auf die Schlachtfelder bringen. In der neuen Erweiterung Forge of the Chaos Dwarfs wird die neue Fraktion spielbar sein. Die drei legendären Helden, die eure dunklen Zwerge in die Schlacht führen, sind Astragoth Ironhand, Drazhoath the Ashen und Zhatan the Black.

Im angehängten Trailer für die Erweiterung könnt ihr euch einen ersten Eindruck verschaffen und erhaltet außerdem eine mögliche Erklärung, wie die Zwerge zu Chaosanhängern wurden. Die Einheiten ähneln optisch denen der Zwerge, die in Total War - Warhammer 3 als kompakete Kämpfer auf hohe Verteidigung bauen und Kanonen als Artillerie haben. Die Chaoszwerge setzen anscheinend aber mehr auf Magie und ihr Ingenieurshandwerk. So sind unter Anderem Maschinen und Zauberer zu sehen, sowie dämonische Feuerkreaturen.

Die Chaoszwerge bringen, wie die anderen Fraktionen auch, eigene Kampagnen-Mechaniken und Story-Elemente mit. Beispielsweise können sie Relikte korrumpieren, haben spezielle Baupläne, unterwerfen Arbeitskräfte und arbeiten an einem riesigen Bohrer, der durch die Realität bohren kann.

Mit dabei ist auch ein vierter legendärer Held: der Hobgoblin Gorduz Backstabber und eine weitere schnelle Kavallerieeinheit aus Hobgoblins und Wölfen. Kostenlos außerhalb der Erweiterung kommt die Vampir-Heldin Ulrika Magdova dazu. Die neue Expansion wird am 13. April verfügbar sein und ist bis zum 20. April für 22,49 Euro im Steam-Shop. Regulär kostet die Erweiterung 24,99 Euro.