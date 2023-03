Tron Identity: Veröffentlichungsdatum bestätigt // Trailer

PC Switch MacOS

Die britische Spieleschmiede Bithell Games hat lange Zeit ein Geheimnis um das konkrete Veröffentlichungsdatum von Tron - Identity gemacht. Dieses Geheimnis wurde jetzt durch das Unternehmen selbst und den neu veröffentlichten Trailer dazu gelüftet, den ihr euch am Ende dieser News anschauen könnt. Demnach erscheint das lizenzierte Abenteuerspiel am 11. April für PC und Nintendo Switch zu einem noch unbekannten Preis.

Das neueste Videomaterial zeigt einige der Entscheidungen, die Spieler in dem Story-Adventure treffen können. Da es sich um eine Visual Novel mit verzweigten Pfaden und mehreren Enden handelt, werden die Spieler dazu ermutigt, viel auszuprobieren und bei ihren Ermittlungen mit Bedacht vorzugehen. Dies kann in Form von Interaktionen mit anderen Charakteren geschehen, indem man sich mit ihnen verbündet, sich gegen sie stellt oder sie eliminiert.