Diablo 4: Vorabdownload der Beta ab morgen möglich // Systemanforderungen

Bereits ab morgen, Mittwoch den 15. März, 17:00 Uhr können alle Spieler die einen Vorabzugang zur Betaphase zu Diablo 4 erhalten haben, sei es durch Vorbestellung oder einen entsprechenden Code, den Beta-Client für das kommende Wochenende herunterladen, an dem die sogenannte Closed Beta stattfinden wird. Alle Interessierten an der Open Beta, welche eine Woche später am 24. März startet, können den Beta-Client ab dem 22. März, 17:00 Uhr runterladen.

Folgende Systemvoraussetzungen sollte dabei euer Rechner erfüllen. Für ein Setup mit 1080p nativer Auflösung / 720p gerenderter Auflösung, minimalen Grafikeinstellungen und 30 FPS:

Prozessor: Intel Core i5-2500K oder AMD FX-8100

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 660 oder AMD Radeon R9 280

Und für ein Setup mit 1080p Auflösung, mittleren Grafikeinstellungen und 60 FPS:

Prozessor: Intel Core i5-4670K oder AMD R3-1300X

Arbeitsspeicher: 16 GB RAM

Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 970 oder AMD Radeon RX 470

Windows 10 (64-bit) mit DirectX in der Version 12, eine SSD mit 45 GB verfügbarem Speicherplatz und ein Breitband-Internetanschluss ist eine Grundvoraussetzung um das Spiel entsprechend genießen zu können. Das Spiel soll zwar auch auf Hardware laufen, die nicht den Mindestanforderungen entspricht, darunter HDD-Festplatten, Zweikernprozessoren und integrierten Grafikkarten, allerdings kann das Spielerlebnis dabei deutlich leiden. Während der Beta und zur Veröffentlichung wird Diablo 4 kein Raytracing unterstützen, dieses Feature soll allerdings später nachgeliefert werden.

Weitere Informationen was euch speziell in der Beta erwartet, wie zum Beispiel das Erscheinen bestimmter Weltenbosse oder Aktivitäten wie die Legionsereignisse und Dungeons, könnt ihr dem umfangreichen Blogeintrag auf der offiziellen Webseite entnehmen, welchen wir in den Quellen verlinkt haben. Diablo 4 soll am 6. Juni für PC, Playstation 4 und 5, sowie Xbox One und Xbox Series S|X erscheinen.