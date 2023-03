PM: Das storybasierte Science-Fiction-RPG Citizen Sleeper erscheint am 31. März für PlayStation (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Hi, ich heiße Gareth Damian Martin und bin der Entwickler von Citizen Sleeper, eines der beliebtesten Indie-Spiele des Jahres 2022, das am 31. März nun auch für PS4 und PS5 herauskommt. Auf die Veröffentlichung im vergangenen Mai folgte eine ziemliche Achterbahnfahrt, und all die Unterstützung, die positiven Artikel und die Nominierungen für Preise haben mich einfach umgehauen. Ich spiele schon seit langem auf PlayStation und freue mich deshalb sehr, das Spiel endlich mit all seinen DLCs auf PS4 und PS5 herauszubringen.

Seit der Veröffentlichung wächst Citizen Sleeper stetig weiter– und zwar in Form einer DLC-Reihe aus drei Episoden, die die Welt und ihre Geschichten weiter ausbauen. In der ersten Episode „Flux“ traf eine Flüchtlingsflotte bei der ringförmigen Raumstation „Erlin’s Eye“ ein. In Episode 2 „Refuge“ tauchte eine neue Bedrohung für die Zukunft der Station auf. Die PlayStation-Version wird zusammen mit der dritten und letzten Episode namens „Purge“ erscheinen, die die Geschichte der Flotte und des Spiels insgesamt vervollständigt. Alle Spieler, die am 31. März zum ersten Mal loslegen, erhalten also sofort Zugriff auf das komplette Spiel mit all seinen DLCs.

Doch worauf lasst ihr euch ein, wenn ihr euch für ein Leben auf Erlin’s Eye entscheidet? Citizen Sleeper ist ein storybasiertes Science-Fiction-RPG, aber es unterscheidet sich im Grunde von allem, was ihr bisher gespielt habt. Ähnlich wie bei Tabletop-Rollenspielen müsst ihr in jedem „Zyklus“ würfeln und dann entscheiden, wofür ihr eure Würfel am besten verwendet.

Übernehmt zum Beispiel eine Schicht in der Bar für zusätzliche Mittel oder untersucht eine stationsweite Verschwörung– alles im Spiel verwendet Würfel, um das letztendliche Ergebnis zu ermitteln. Dadurch entsteht eine umfassende Spielwelt voller unterschiedlicher Wege und Geschichtsausgänge sowie mit einer ganzen Reihe von Charakteren, denen ihr begegnen werdet. Ihr müsst sorgfältig darüber nachdenken, welche Würfel ihr wofür verwendet, und euch den Folgen unglücklicher Würfelergebnisse und schwieriger Entscheidungen stellen.

Zu den Aspekten, die die Spieler an Citizen Sleeper ganz besonders lieben, gehört das Charakterdesign. Um eine vielfältige Bandbreite an Charakteren– darunter Schrottsammler, Barkeeper, Köche, Söldner und mehr– zu erschaffen, habe ich mit dem französischen Comic-Schöpfer Guillaume Singelin zusammengearbeitet. Guillaumes Kunst gibt der bisweilen melancholischen und schonungslosen Welt von Citizen Sleeper eine wunderschöne, menschliche Note, und ihr werdet selbst entscheiden können, mit welchen der faszinierenden Charaktere ihr eure Zeit verbringen wollt.

Und genau darum geht es in Citizen Sleeper: der Aufbau eines Lebens und einer Gemeinschaft in einer Science-Fiction-Welt, die auf ihre Weise menschlich und emotional ist. Ich hoffe, ihr lasst euch am 31. März auf dieses Spielerlebnis ein– so wie bereits 500.000 Spieler vor euch, die ihr Leben auf dem Eye bestritten haben.