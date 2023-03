System Shock Remake erscheint... etwas später

PC XOne Xbox X PS4 PS5 Linux MacOS

Was lange währt, wird endlich... noch mal verschoben. Das von Fans lang erwartete Remake des 1994er Klassikers System Shock erscheint! Aber doch nicht mehr im März, wie zuletzt geplant, sondern im Mai. Sicherheitshalber am 30. Mai, so bleibt mehr Zeit. Und das betrifft auch nur die PC-Version, die Versionen für die Konsolen sollen später nachfolgen.

Wie sagt es die deutsche Pressemitteilung recht pointiert:



Das Team von Prime Matter hatte bis zuletzt die Hoffnung, System Shock bis Ende März veröffentlichen zu können, aber das hat sich aufgrund gegebener Umstände als unerreichbar erwiesen. Aber nun gut, bei Prime Matter arbeiten auch nur Menschen und Menschen haben so ihre Schwächen – ganz im Gegensatz zu Shodan!

Das Remake bohrt nicht nur Grafik, Sound und Bedienung auf, sondern enthält auch Quality-of-Life-Neuerungen und bislang nicht gekannte Gegnertypen. Die PC-Edition von System Shock kann über Steam, GOG und den Epic Games Store vorbestellt werden. Die erst im Februar neu erschienene Steam Next Fest-Demo ist dort ebenfalls zu finden, als kleiner Service die Links: