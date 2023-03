Maverick durchbricht 1.000.000-EXP-Schallmauer und erreicht Level 34

Wir gratulieren!

Teaser Seit 13 Jahren und 43 Wochen treibt Maverick auf GamersGlobal sein Unwesen. Irgendwann am Samstagvormittag hat er dann ausgemaxt und als erster User Rang 34 erreicht. Wie er das gemacht hat...?

47893 d. Kommentare zu News/Artikeln

119040 d. Korrekturen fremder Inhalte

15390 d. Beiträge im Forum

30446 d. Schreiben eigener News

651942 d. neue Steckbriefe/Screenshots

47 d. Profiländerungen

1841 d. Videos

2220 d. Schreiben eigener Artikel

713 d. direkte Vergabe der Redaktion

27304 d. Erreichen von Erfolgen

99998 d. GGG-Umwandlung

d. GGG-Umwandlung 1659 aus anderen Elementen

Dem Hobby "Video- und Computerspiele"fröne ich schon seit über 30 Jahren, mit dem Atari VCS 2600 Anfang der 80er Jahre startete meine Sammlung. Die ersten beiden Games waren damals "Pac-Man" und "Defender", die ich schon als Arcade-Version gedaddelt hatte. Insgesamt habe ich noch an die 25 Original-Spielmodule für die Konsole zuhause. 1985 kam dann mein erster Home-Computer, der C64 mit Floppy ins Haus. Dieser wurde ein paar Jahre und unzählige Spiele später vom Amiga 500 abgelöst, für den ich mir noch die 512 MB-Speichererweiterung sowie den Amiga-Monitor hinzu kaufte. Spielebedingt bin ich Ende Oktober 1993 auf meinen ersten PC, einen damals pfeilschnellen Intel DX2-66 Mhz-Recher mit VGA-Grafikarte und Soundblaster-Karte sowie einem 14 Zoll CRT-Monitor umgestiegen und so startete meine PC-Zockerei mit den beiden RPG-Klassikern "Ultima Underworld" und "Ultima 7 -The Black Gate" von Origin. Mittlerweile bin ich nun durch die uns allen wohlbekannten Aufrüstungsaktionen beim 8. PC und 6. Monitor angelangt und ein Ende ist noch nicht in Sicht, auch wenn mein alter Spiele-PC derzeit zu viele Jahre auf dem Buckel hat. Weitere Konsolen spiel(t)en natürlich auch eine Rolle, daher hatte ich viel Spaß mit dem Nintendo Gameboy, der PS One und der ersten Xbox-Konsole.

Rang 31 (Gamer-Veteran) 250.000 EXP: Purpur-Medaille "Veteran I", Teilnahme an einem Podcast

Rang 32 (User-Veteran) 500.000 EXP: Purpur-Medaille "Veteran II ", Teilnahme an einer Online-Redkonf

Rang 33 (AAA-Veteran) 750.000 EXP: Purpur-Medaille "Veteran III", Einladung in die Redaktion inkl. innerdeutscher Anreise

Rang 34 (GG-Veteran) 1.000.000 EXP: Purpur-Medaille "Veteran IV", besonderes Geschenk von der Redaktion

Alle Augen auf Maverick – und unsere Gratulation! Als einer der ältesten User, und wir reden hier ausschließlich von der Zugehörigkeit zu dieser Website und nicht etwa über sein Alter, das ein Geheimnis bleiben soll, das Andreas aber mit dem Betreiber eben jener Website teilt, hat er die betörend niedrige Usernummer 280. Bereits Anfang 2009 stieß er dazu – und sammelt seitdem fröhlich EXP. Und zwar durchschnittlich an jedem seiner Tage etwa 1390!Wo kommen diese EXP her? Aufschluss gibt dem Chronologen ein Blick ins User-Profil. Und da wird klar: Vor allem durch Profil-Manipulationen erschlich sich Maverick seine Punkte! Volle 47 hat er dadurch schon gescheffelt! Aber wir wollen mal nicht so sein...Wo er echt noch hinter den Erwartungen bleibt, ist allerdings bei den Erfolgen: Gerade mal 292 hat er sich davon bislang gesichert...Blicken wir weiter auf und in sein Profil, wird deutlich, dass Maverick außerdem zu glauben scheint, die Buchstaben seiner Selbstbeschreibung würden ebenfalls weitere EXP bringen. Hier nur ein winzig kleiner Auszug:Wir danken Maverick insbesondere, aber nicht ausschließlich, für seine unermüdliche Archivar-Arbeit – selbstverständlich gehört er seit dessen Gründung 2018 dem Oberarchivar-Trimuvirat (zusammen mitund) an.Wenn wir uns nun die vier Ränge ansehen, die Maverick in etwa 14 Monaten seit ihrer Einführung Ende 2021 erklommen hat, fällt uns weiteres auf...Was genau uns auffällt? Dass Maverick noch kein einziges der vier Rechte in Anspruch genommen hat. Maverick ist eben ein Effizienzmonster, und plant nun vermutlich (wir bitten um Klärung per PN!), sein besonderes Geschenk vor Ort in der Redaktion abzuholen, wo er dann gleich an einer Offline-Redkonf und einem Podcast teilnimmt.Vielen Dank für deine unermüdliche Arbeit und deine angenehme Persona, Andreas!