PM: „Games Made in Europe“ – Details zum europäischen Spiele-Showcase mit Expertengremium und namhafter Unterstützung veröffentlicht – gefördert von der Europäischen Union (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

„Games Made in Europe“ – Erstes digitales Showcase europäischen Videospieltalents findet vom 24. bis zum 28. Mai statt

– Vier Tage Livestream, Steam-Sales, Konferenzen, Masterclasses und mehr – präsentiert von einigen der einflussreichsten Streamerinnen und Streamer Europas –

Paris, Frankreich – 13. März 2023 – Games Made in Europe wird 2023 das Videospiel-Äquivalent zur Eurovision sein. Im Jahr 2022 brachte die in Paris ansässige Vereinigung Capital Games über eine Million Menschen zur Veranstaltung Games Made in France zusammen. In diesem Jahr wird die Messlatte höher gelegt, indem professionelle Videospielverbände aus ganz Europa (EGDF, DGA, WALGA, DEV, IIDEA, FLEGA, Game Habitat, Indie Games Poland Foundation ) unterstützt vom EU-Programm “Creative Europe MEDIA” zusammenkommen, um vom 24. bis 28. Mai 2023 Games Made in Europe zu präsentieren.

Im Rahmen des Programms werden vier Tage lang die besten in Europa entwickelten Spiele in Twitch-Livestreams vorgestellt, die von einflussreichen Streamerinnen und Streamern moderiert werden. Die vorgestellten Spiele werden auf Steam beworben, und die Veranstaltung wird darüber hinaus ein Programm aus Konferenzen, Schulungen und professionellen Netzwerken umfassen.

Die präsentierten Spiele werden von einem Expertengremium ausgewählt, bevor sie während der Veranstaltung live auf Twitch gestreamt werden. Auf der offiziellen Webseite gibt es weitere Informationen darüber, wie Spiele eingereicht werden können. Der Anmeldeschluss für Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist am 28. März 2023 um Mitternacht MESZ.

„Das Hauptziel von Games Made in Europe ist es, europäische Talente zu fördern und die einzigartige Kreativität der besten Studios aus ganz Europa zu zeigen, egal ob groß oder klein, berühmt oder unbekannt. Als Non-Profit-Organisation ist es unser Ziel, die Veranstaltung so vielen Talenten wie möglich zugänglich zu machen. Daher wurden die Teilnahmegebühren im Vergleich zu den Marktstandards auf ein Minimum reduziert, während wir gleichzeitig die Kosten der Veranstaltung decken können. Professionelle Videospielverbände können auch Gruppenprojekte einreichen, um eine größere Vielfalt an Spielen zu gewährleisten“, erklärt Cyrille Imbert, Präsident von Capital Games.

Es werden mehr als hundert Projekte von etablierten Publishern und renommierten unabhängigen Spielestudios erwartet, die an Games Made in Europe teilnehmen werden. Zu den bisher bestätigten Namen gehören namhafte Publisher wie Dotemu, Raw Fury, Devolver Digital und Dutzende weitere Studios aus ganz Europa.

Einzelheiten zur Veranstaltung:

Bewerberinnen und Bewerber können ein Projekt für Games Made in Europe anmelden, indem sie dieses Formular ausfüllen.

Die Deadline für die Einreichung von Bewerbungen ist am 28. März 2023 um Mitternacht (MESZ)

Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Webseite .

Games Made in Europe wird in Zusammenarbeit mit SuperCrowd, Meet2Match und Cosmocover organisiert. Diese Veranstaltung wird durch die Unterstützung des Programms Creative Europe MEDIA der Europäischen Union und die Unterstützung regionaler Gruppen ermöglicht, darunter EGDF, der game in Deutschland, IIDEA in Italien, Indie Game Poland Foundation in Polen, RGDA in Rumänien, DGA in den Niederlanden, LZKA in Litauen, CGDA in Kroatien, SGDA in der Slowakei, WALGA und FLEGA in Belgien.

Über Capital Games

Capital Games ist eine Vereinigung von Profis aus der Videospielbranche mit Sitz in der französischen Region Île-de-France, die mehr als 100 Entwicklungsstudios, Publisher, Dienstleister, Medien und Fachschulen zusammenbringt und unterstützt. Die Bemühungen konzentrieren sich darauf, den Mitgliedern zu helfen, ihre Projekte mit der Unterstützung ihrer langfristigen Partner zu fördern – dazu gehören die Region Île-de-France, das CNC und die Europäische Union.

Über Games Made in Europe

Games Made in Europe ist die erste Online-Veranstaltung, die europäischen Videospieltalenten gewidmet ist und die Sichtbarkeit von europäischen Projekten mit einem viertägigen Livestream und über Steam-Sales erhöht. Die Veranstaltung unterstützt die Kandidaten auch mit Geschäftsmöglichkeiten und Schulungen. Ermöglicht wurde die Veranstaltung durch die finanzielle Unterstützung des Creative Europe MEDIA Programms der Europäischen Union sowie mehrere Partner und Videospielverbände in ganz Europa.

Über Games Made in France

Games Made in France war ein Twitch-Event im Jahr 2022, bei dem die Kreationen französischer Videospielschaffender im Mittelpunkt standen. Die vier Tage mit Livestreams und Steam-Promotions gaben der Öffentlichkeit einen Vorgeschmack auf in Frankreich entwickelte Spiele und boten Gelegenheit, mit den Entwicklerinnen und Entwicklern über die Projekte zu diskutieren. Die Veranstaltung wurde dank der Unterstützung der französischen Region Île-de-France, des CNC und regionaler Videospielverbände in ganz Frankreich ermöglicht.