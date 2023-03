Amiga landet auf Evercade

andere

Auf den Evercade-Konsole erscheinen in den nächsten Monaten wieder interessante Module. Neben einer neuen Piko Collection, einer weiteren Toaplan Arcade Edition und einer weiteren C64 Sammlung ist vor allem der Sprung des Amigas auf die Evercade Plattform zu nennen. Für den C64 findet ihr beispielsweise California Games und Uridium auf dem Modul, Toaplan ballert wieder mit Spielen wie Fire Shark und Twin Cobra. Piko präsentiert mit unter anderem Sword of Sodan, Zero Tolerance und Motor City Patrol wieder einen gelungenen Mix.

Blaze startet für euch im Bereich Amiga mit einer Team17 Edition, welche Spiele wie Body Blows, Alien Breed, Full Contact und Project X beinhaltet. Erscheinen soll das Amiga Modul, genau wie die Piko Collection 3, am 31.5.23 und kann ab dem 17.3.23 für 20 Euro vorbestellt werden. Die genannten Toaplan und C64-Module erscheinen am 28.4.23 und sind schon vorbestellbar.