Victoria 3: Update 1.2 und Musikpaket

PC Linux MacOS

Mit Melodies for the Masses ist heute ein Musikpaket für Victoria 3 (im Test) erschienen. Es ist vom einfachen und harten Leben der Arbeiter und Bauern inspiriert, bevor es viele von ihnen in die Städte und Fabriken zog. Den Trailer könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen. Der empfohlene Verkaufspreis für die fast einstündige, extra für Victoria 3 komponierte Musiksammlung mit 14 Stücken, liegt bei 4,99 Euro.

Ebenfalls heute ist nach einem Monat im Beta-Zweig das heiß erwartete "Update 1.2 Hot Cinnamon Spice" erschienen. Es bringt eine Myriade an kleinen und großen Bugfixes und neuen Features. Hervorzuheben sind wichtige Änderungen an der Handelsschnittstelle, neue militärische und diplomatische Optionen und Funktionen sowie ein Musikplayer und andere allgemeine Verbesserungen. Ihr solltet auf jeden Fall einen Blick in das umfangreiche Changelog werfen.