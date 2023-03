Lemnis Gate: Auch Zeitschleifen haben ein Ende

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Vor fast zwei Jahren veröffentlichten Frontier Foundry und Entwickler Ratloop Games Canada einen Arena Shooter, der Elemente aus rundenbasierten Strategiespielen in die Spielmechanik aufnahm. In Lemnis Gate habt ihr pro Zug etwa 25 Sekunden Zeit, einen eurer Agenten zu bewegen. Dann ist der Gegner dran und bewegt, wie beim Schach, seine eigene Figur. Der Kniff: Der erste Zug wiederholt sich während der Gegner seinen Charakter positioniert. So wird Zug für Zug in einer Zeitschleife wiederholt und gewonnen hat am Ende, wer die meisten Punkte durch Abschüsse oder Objektkontrolle macht.

Dieses unverbrauchte Konzept konnte die Langlebigkeit von Lemnis Gate allerdings nicht sichern. Ratloop Games und Frontier Foundry haben bekannt gegeben, dass Lemnis Gate ab dem 11. April 2023 von allen Plattformen entfernt und die Server am 11. Juli 2023 abgeschaltet werden. Konsolenspieler werden noch die Möglichkeit haben, über den Lokalen Multiplayer miteinander zu spielen, für PC-Nutzer ist im Sommer komplett Schluss und die letzte Zeitschleife endet nach knapp 2 Jahren im digitalen Jenseits.