The Army Needs You

In einem Satz: Historiennaher, entschleunigter Shooter im Sezessionskrieg.

Hinter dem Indie-Team Flying Squirrel Entertainment stecken die Macher der Modfür(aktuell ist) sowie dessen offizielle Erweiterung. Mithaben sie ihr erstes eigenes Spiel auf den Markt gebracht. Es ist ein Multiplayer-Shooter im Sezessionskrieg. Auf Seiten der Union oder der Konföderierten kämpft ihr mit Muskete, Säbel, Spaten oder Trommel im Bruderkrieg. Anlässlich des großen 2.0er Update s habe ich mich ins Schlachtgetümmel gestürzt und so einiges erlebt, darunter ein Großevent!Battle Cry of Freedom implementiert allerlei historische Regimenter der Kategorien Infanterie, Kavallerie, Artillerie und Spezialisten. Ihr könnt Erscheinungsbild und Typ anpassen. Standardeinheit ist "Schütze Arsch" mit seiner Muskete, der als Bonus weniger Schaden nimmt, wenn er von Kameraden umgeben ist.Die wichtigen Werte sind selbsterklärend und richten sich wie eurer Loadout nach eurer Rolle: Nahkampfschaden, Distanzschaden, Nachladegeschwindigkeit, Wackeln beim Zielen und Ausdauer. Die möglichen Rollen reichen vom normalen Intanteristen über Flaggenträger, Offizier, Kavallerist, Scharfschütze, Sanitäter, Trommler, Pfarrer und Pionier bis zum (übrigens neutralen!) Kriegsberichterstatter. Eure Rolle wählt ihr standardmäßig bei jedem Respawn. Ihr seht auch, welche Rollen schon von wievielen Spielern gespielt werden.Ihr dürft zielen, schießen, euch neigen und ducken, Hindernisse überspringen, in den Nahkampf gehen, das Gewehr schultern (um euch schneller zu bewegen) oder eure Spezialfähigkeiten einsetzen. Als Priester oder Musikant bufft ihr eure Mitstreiter, als Pionier hebt ihr dank des Updates sogar Schützengräben aus. Neben der Schanzerei verändert sich das Schlachtfeld beispielsweise durch beschädigte Häuser, außerdem gibt es unterschiedliche Wetterlagen und es kann Nacht werden. Eine große Besonderheit ist die Langsamkeit: Es dauert, wie in der Historie, geraume Zeit, bis ihr nachgeladen habt. Und tatsächlich ist der orchestrierte Feuerkampf aus der Linie effektiver als der Einzelschuss auf große Distanz.Es gibt viele Karten (und einen Editor) und drei Spielmodi. Bei "Humans vs. Bots" besiegt ihr mit euren Mitstreitern Wellen von KI-Angreifern, um etwa ein Fort zu halten. Allerdings agiert die KI nicht glaubwürdig. Spaß macht es trotzdem.Erfahrene Spieler versuchen ihre Aktionen über den integrierten Voicechat zu organisieren. In "Commander Conquest" kommandiert jeder Spieler in bester Mount&Blade-Manier einen Trupp KI-Soldaten und kämpft um Flaggenpunkte. Erwischt es euer Alter Ego, übernehmt ihr einen Bot. Um die acht Spieler sind es auf jeder Seite."Conquest of Siege" ist dann der PvP-Modus, in dem ihr ihr entweder Flaggenpunkte erobern und halten oder als Angreifer die Stellung der Verteidiger einnehmen müsst. Auch hier erfolgt über Voicechat einiges an Interaktion – und Rollenspiel! So laufen Pfarrer herum und predigen tatsächlich, bevor der Offizier zum Sturm ruft. Und vielleicht Sekunden später die ganze Onlineshooter-Schar im Schlamm liegt.Einmal hatte ein Offizier die Idee, eine Festung amphibisch anzugreifen. Zwei Ruderboote voll Soldaten wurden dann aber kurz vor der Landung zerschossen. Und einmal war ich auf einem Kornfeld ziemlich verloren, als ich die Dixie Flag erspähte und mich einem Angriff anschließen konnte.Sehr gut finde ich, dass regelmäßig Community Events organisiert werden. Am 12.3.2023 war ich bei einem dabei. Der Event lief, nach anfänglichen Serverproblemen, gut und sorgte kurz nach dem großen Update für eine Rekordspielerzahl. Hier konnten sich ganze Regimenter, sozusagen Clans, anmelden und wurden vom Organisator zugeteilt. Als Einzelspieler schloss ich mich einfach an, indem ich einer Flagge hinterherlief und beispielsweise die Kommandos des Offiziers des 1st Texas Regiments befolgte. Wo wird sich positioniert, wohin marschiert, gibt es einen Sturmangriff? Das funktionierte sehr gut.Als in der letzten Partie der Sturm auf ein Haus immer wieder scheiterte und sich beide Seiten nur aus der Ferne beharkten, rückte meine Gruppe mit einem Pionier, der entlang eines Zaunes eine Deckung aushob, immer weiter aufs Haus zu und konnten es flankieren, was letztlich ein wichtiger Bestandteil des folgenden Sieges war. Ich jubelte jedesmal innerlich, wenn während eines Feuerkampfs seitlich unsere tapfere Kavallerie (eine weitere Neuheit des Updates) heran preschte.Battle Cry of Freedom lebt von den unterschiedlichen Rollen, der integrierten Kommunikation, dem dynamischen Schlachtfeld und den vielen spannenden, lustigen und erinnernswerten Momenten, die sich entwickeln. Es unterscheidet sich komplett vom typischen Shooter-Gameplay. Die Spielerzahlen sind derzeit zwar bescheiden, aber ich hatte nie Probleme, einen Server mit ausreichend vielen Mitspielern zu finden.Die Atmosphäre ist sehr dicht. Im Hintergrund laufen optional zeitgenössische Lieder. Eure Musiker machen Radau und sind es mehrere, wird das Lied aufeinander abgestimmt, während Musketensalven das Schlachtfeld einnebeln. Mir macht dieser ungewöhnliche Multiplayer-Shooter viel Spaß, auch wenn er technisch meinen betagten PC in den Grenzbereich bringt. Wenn ihr Lust auf ein entschleunigtes Shootererlebnis habt oder schlicht auf eine unterhaltsame und immersive Umsetzung des Szenarios, solltet ihr den Battle Cry of Freedom anstimmen! Im weiteren Verlauf der Entwicklung soll noch eine Kampagne folgen