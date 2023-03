GG-Userinhalte: Rückblick auf KW 10/2023 und Ausblick auf KW 11/2023

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Hiermit möchten wir euch einen Überblick über die Inhalte von GamersGlobal-Usern geben, die im Laufe der aktuellen Woche erschienen sind. Außerdem werfen wir einen Blick in die Zukunft und deuten an, welche User-Inhalte euch in der nächsten Woche erwarten könnten.

KW 10: Rückblick von Montag, 6. März, bis Sonntag, 12. März 2023

Spiele-Checks

Blood Bowl 3 (zum Spiele-Check)

Den Beginn in dieser Woche machte Warhammer-Experte LRod mit seinem Check zu Blood Bowl 3: "Technisch unausgereifte Umsetzung eines guten Brettspiels, die aktuell vor allem für Multiplayer-Freunde interessant ist."



Strategie-Fan Vampiro nahm währenddessen den Steam-Early-Access Titel Mech Engineer unter die Lupe: "Faszinierender, anspruchsvoller und mehrschichtiger Genremix für Mech-Freunde, die keine Herausforderung scheuen."



Der letzte Spiele-Check dieser Woche kam von TheLastToKnow, der sich ein weiteres Steam-Early-Access-Spiel angesehen hat: "Potentiell spaßiges Floß-Abenteuer, das derzeit viel zu wenig Inhalt bietet."

Die Übersicht über alle bisher erschienenen Spiel-Checks findet ihr hier.

User-Artikel

Bob Bates und die CIA (zum User-Artikel)

Als bekennender Textadventure-Freund hat Jürgen in dieser Woche unter dem Namen "Bob Bates und die CIA" den zweiten Teil seiner Serie "Spiele von Legend Entertainment" veröffentlicht. Und der nächste Teil ist bereits in Arbeit...



Die kleine gruselige Indie-Point-and-Click-Adventure-Serie "Midnight Scenes" hat vor kurzem Zuwachs bekommen, was sich TheLastToKnow zum Anlass genommen hat, euch die Reihe etwas näher zu bringen.



GG-Neuzugang Nischenliebhaber ist zwar erst seit einem knappen Monat registriert, liefert aber mit seiner Hommage zum 30-jährigen Jubiläum von "Beavis & Butthead" bereits seinen dritten User-Artikel ab.

Die Übersicht aller erschienenen User-Artikel findet ihr hier.

Ausblick auf KW 11:

Wenig überraschend, dass Vampiro für die nächste Woche einige Pfeile im Köcher hat. Derzeit bereitet er Spiele-Checks für Titel wie Battle Cry of Freedom , Drop , Nebulous Fleet Command und Tales of Symphonia Remastered vor. Einer diese Pfeile trifft sicherlich auch eine freie Stelle in der nächsten Woche. Außerdem befinden sich seine User-Artikel zu Age of Empires 2 DE: Konsolenversion und Steel Division 2 - Siege of Dunkirk in der Warteschlange.



, , und vor. Einer diese Pfeile trifft sicherlich auch eine freie Stelle in der nächsten Woche. Außerdem befinden sich seine User-Artikel zu und in der Warteschlange. Ihr dürft euch auf einen neuen Beitrag von User-Artikel-Veteran CharlieDerRunkle freuen, der mit euch zum "Gipfel der Angst" reisen wird...



freuen, der mit euch zum "Gipfel der Angst" reisen wird... Auch Jürgen bereitet fleißig seine nächsten Artikel vor, und wir können schon verraten, dass diese im weitesten Sinne etwas mit Adventures zu tun haben werden.​​​​

Und wer weiß? Vielleicht kommt ja noch die eine oder andere Überraschung.

Wie kann ich mitmachen?

Ihr möchtet selbst auch einen User-Inhalt erstellen? Dann sollte eure erste Station das "User-Inhalte erstellen-Tutorial" von SupArai sein, das euch alles Wichtige für den Einstieg erklärt.