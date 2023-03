Das Testament des Sherlock Holmes auf Switch // Franchise-Sale auf Steam

PC Switch 360 PS3

Frogwares hat am 9. März überraschend und ohne vorherige Ankündigung das vor über zehn Jahren für PC, Playstation 3 und Xbox 360 erschienene Das Testament des Sherlock Holmes (im Test, Note: 7.5) für Nintendo Switch zum Preis von 24,99 Euro neu veröffentlicht. Inhaltlich hat sich allerdings zur Ursprungsversion aus dem Jahr 2012 offenbar nichts verändert.

Noch bis zum 13. März um 19:00 Uhr läuft auf Steam ein Sale für das Sherlock-Holmes-Franchise. Den derzeit noch neuesten Ableger Sherlock Holmes - Chapter One (im Test, Note: 6.5) bekommt ihr ab 15,74 Euro. Weitere ältere Ableger und Collections findet ihr auf der Übersichtsseite bei Steam.

Derzeit arbeiten Frogwares an dem Remake zu Sherlock Holmes - Die Spur der Erwachten aus dem Jahr 2006, das nun unter dem Namen Sherlock Holmes - The Awakened (zur News) am 11. April 2023 erscheinen soll und als direkter Nachfolger von Chapter One konzipiert wurde.