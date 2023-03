Gewinner der Premium-Verlosung im Februar 2023

Drei Spiele für Premium-Abonnenten

Teaser Wer GamersGlobal mit einem Abo unterstützt, nimmt automatisch an monatlichen Spieleverlosungen teil. Glückwunsch an die Gewinner der jüngsten Ziehung!

Einmal mehr flog die Glücksfee durch die Liste der Namen all jener, die GamersGlobal mit einem Abonnement am Laufen halten. Drei wählte sie aus, die sich über einen Spielepreis freuen dürfen. Unsere Glückwünsche gehen an die folgenden Gewinner:



Hans_Olo (Abonnent seit August 2021) gewinnt Hi-Fi Rush (Xbox Series X)

(Abonnent seit August 2021) gewinnt (Xbox Series X) kerker1972 (Abonnent seit Juli 2013) gewinnt Gotham Knights (PC)

(Abonnent seit Juli 2013) gewinnt (PC) Crossfire (Abonnent seit Januar 2018) gewinnt Gotham Knights (PS5)

Premium-Abonnenten stellen sicher, dass es GamersGlobal weiterhin gibt und euch die ganze Bandbreite an redaktionellen und Community-Inhalten bietet. Abgesehen davon gibt es für die Premium-Mitgliedschaft natürlich exklusive Formate, darunter die Stunde der Kritiker sowie die Kolumnen von Christian Burtchen und Michael Hengst und "faire Werbefreiheit", ganz ohne Adblocker. Welche Vorteile es sonst noch gibt, erfahrt ihr auf dieser Seite.