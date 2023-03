WARNO: Trailer für Kampagne des RTT im Kalten Krieg

PC

Das Echtzeittaktik-Spiel WARNO (im Check) im Kalten Krieg befindet sich derzeit noch im Early Access und wird regelmäßig mit größeren Updates, zuletzt unter anderem der neuen Einheit Scharfschützen. Im Multiplayer oder Skirmish gegen die KI wird es schon rege gespielt, sei es zum Spaß, im Ranked-Modus um Ladder-Plätze oder kompetitive, beispielsweise in den von der Simulated Divisions League (SDL) organisierten "Friday Night WARNO"-Turnieren.

Kürzlich hat Entwickler Eugen Systems einen Trailer zum "Army General", dem strategischen Spielmodus von WARNO veröffentlicht. Ihr könnt ihn euch direkt unter dieser News anschauen. Der Trailer zeigt euch die Karten zweier der Szenarios: Eines widmet sich der Achse Fulda-Frankfurt, das andere der Achse Kassel-Paderborn. Insgesamt sind vier große Kampagnen geplant, es soll aber weitere, kleinere Szenarios geben.

Im Army General Modus zieht ihr eure Verbände rundenbasiert über die Karte. Wie mittlerweile auch bei Steel Division 2 könnt ihr nicht nur alleine gegen die KI, sondern auch im Koop oder im PVP spielen. Die Divisionen sind dem historischen Stand von 1989 angepasst und zwar bis zum Zug-Level (bei Steel Division erfolgte die Anpassung "nur" bis zum Kompanie-Level).

Der Army General Mode setzt auf Steel Division 2 auf, soll den dortiugen Modus aber weiterentwickeln und verbessern. In Steel Division könnt ihr mittlerweile fünf Divisionen (ursprünglich drei) in eine Schlacht führen. WARNO wird auf Kategorien von Slots setzen, die von einem dazu passenden Ballion befüllt werden können. Die vier Kategorien sind:

Kampf-Batallione: Zwei Slots für Infanterie- und/oder Panzer-Battalione

Artillerie-Unterstützung: Ein Slot für ein Artillerie-Battalion

Luftunterstützung: Ein Slot für Luftnahkampfunterstützung

Unterstützungskräfte: Ein Slot für Aufklärung, Ingenieure, Hauptquartier opder sonstiges, was nicht in die vorherigen Kategorien passt

Eure Geschwader bilden nur noch einen Teil der reellen Stärke ab, Verluste werden aber dafür immer wieder ausgeglichen. Für sonstige Nachschubkräfte gebt ihr nicht mehr wie in Steel Division 2 Aktionspunkte aus. Stattdessen haben alle Verstärkungskräfte einen fixen Tag, an dem sie anrücken und euch zur Verfügung stehen. Allerdings müsst ihr für manche davon auch strategische Entscheidungen treffen, so dass ihr nicht immer auf alle theoretisch verfügbaren Kräfte zurückgreifen könnt. Bei der Gegenoffensive der NATO müsst ihr euch beispielsweise entscheiden, ob ihr die 82nd Airborne Division hinter den feindlichen Linien abspringen lassen wollt oder die 12. Panzerdivision die südliche Flanke der sowjetischen Offensive attackieren soll. Andere Entscheidungen betreffen auch techologische (unter anderem Satellit, Spionageflugzeug) oder menschliche Asstes (unter anderem Sabotage, Spezialeinheiten), deren Einsatz Auswirkungen auf die strategische Ebene hat.

Bereits im Februar wurden übrigens die neuen, story-getriebenen Operations vorgestellt. Jede Operation ist eine spielbare Mission und widmet sich einer Schlacht mit einer Dauer von zwei Wochen. Vom Umfang sitzen sie zwischen den Tutorials und Army General.