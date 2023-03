Terraformers: Finale Fassung des Sci-Fi-Aufbau-Titels erschienen

PC Linux MacOS

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Der im April 2022 in den Early-Access gestartete Science-Fiction-Aufbau-Titel Terraformers von Entwickler Asteroid Labs hat kürzlich den Sprung zur fertigen Version abgeschlossen und ist seit dem 9. März als Release-Fassung erhältlich. Mit dem letzten Inhalts-Update auf die Release-Version 1.0 wurden dem Spiel zahlreiche neue Ergänzungen und Gameplay-Anpassungen spendiert, die ihr in Gänze (in englischer Sprache) dem entsprechenden Steam-Eintrag des Entwickler-Studios entnehmen könnt.

Mit Terraformers erwartet euch ein umfangreicher, rundenbasierter Koloniebau- und Ressourcen-Management-Titel. Während ihr den roten Planeten Mars erschließt, baut ihr prosperierende Städte, verbreitet neues Leben und wandelt schließlich die lebensfeindliche Umgebung mit ehrgeizigen Technologie-Projekten zu fruchtbaren Klima-Zonen um.

Den anlässlich zur Fertigstellung der Release-Version veröffentlichten Launch-Trailer zu Terraformers haben wir für euch direkt unter den Newszeilen zum Anschauen bereitgestellt, mit diesem erhaltet ihr nochmal einen Eindruck vom Gameplay und der Optik des rundenbasierten Mars-Kolonisierungs-Titels. Weitere grafische Impressionen aus dem Spiel liefert euch unsere neu angelegte Screenshot-Galerie.

Terraformers könnt ihr auf Steam und GOG.com für PC, Linux und MacOS derzeit noch mit einem Rabatt von 20 Prozent zu einem Preis von 15,99 Euro bis zum 16. März erwerben, danach werden regulär 19,99 Euro fällig. Für die geplante Switch-Portierung von Terraformers gibt es indes noch keinen genauen Release-Termin.