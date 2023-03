Battle Cry of Freedom: Update 2.0 erschienen, Preisnachlass, großes Event

PC

Am Donnerstag ist das "2.0 Update" für Battle Cry of Freedom erschienen. Den Update-Trailer könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen. Battle Cry of Freedom ist der erste Third-Person Multiplayershooter im Amerikanischen Bürgerkrieg. Er wird von Flying Squirrel Entertainment entwickeln. Dahinter stecken vier Personen, die alle als Modder gestartet sind. Sie zeichnen für die Mod Mount & Musket für Mount & Blade - Warband sowie dessen offizielle Erweiterung Napoleonic Wars verantwortlich. Ein Highlight des Updates ist die Einführung von Kavallerie nebst gezogener Artillerie und der damit verbundenen Geschwindigkeit auf dem Schlachtfeld sowie neuen, taktischen Optionen.

Die wichtigsten Feature laut Steam-News sind:

Kavallerie

Grafikupgrade

verbesserte Performance

Fahrzeuge wie Panzerzüge und Dampfschiffe

Dynamisches Terrain

Schützengräben

Überarbeitetes Klassensystem

kostenloser Blood & Gore DLC für mehr Realismus

Brassbands mit dem Supporter Pack (4,99 Euro, aktuell 3,89 Euro)

Neue Waffen und Artillerie

Bessere KI

ihr könnt den 57-minütigen OST kaufen

Bis 16. März könnt ihr das Spiel massiv rabattiert für 2,99 Euro statt 14,99 Euro erwerben. Wir versuchen euch möglichst zeitnah in einem Spiele-Check zu erwarten, was euch auf dem Schlachtfeld erwartet. Am 12.3. steigt außerdem ab 21.00 Uhr MESZ ein großes Event für bis zu 750 Teilnehmer, zu dem ihr euch schon anmelden könnt.