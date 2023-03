The Adventures of Bryan Scott: Kickstarter-Kampagne gestartet

PC MacOS

Die Radio Silence Studios aus Deutschland haben am 9. März ihre Kickstarter-Kampagne zum kommenden Point-and-Click-Adventure The Adventures of Bryan Scott gestartet und innerhalb kurzer Zeit bereits die Hälfte des Minimalziels von 24.500 Euro erreicht. Tom Stossno arbeitet bereits seit zwei Jahren an dem Spiel und erklärt im unten verlinkten deutschsprachigen Kickstarter-Video, wofür das Studio das angefragte Budget verwenden möchte.

In der Rolle von Bryan Scott, dem Sohn eines bekannten Archäologen, macht ihr euch auf die Suche nach der verschollenen Schatzsucherin Kate Williams und landet dabei in der äthiopischen Wüste. Ihr macht die Bekanntschaft mit einer Geheimgesellschaft und haltet nebenbei nach dem legendären Schatz der Königin von Saba Ausschau. Es sind also genug Zutaten für ein spannendes Abenteuer vorhanden.

Inspiriert wurde das Spiel zum großen Teil von Baphomets Fluch, was man dem Spiel nicht nur ansehen, sondern auch anhören können soll. Der englische sowie der deutsche Sprecher des Protagonisten aus Baphomets Fluch, George Stobbart, wurden bereits engagiert. Somit soll Alexander Schottky die deutsche Stimme von Bryan Scott und Rolf Saxon die englische Version übernehmen. Weitere professionelle Stimmen sollen folgen. Voraussetzung ist allerdings, dass die Kampagne bis zum 8. April das Stretch Goal von 35.000 Euro für die englische Sprache und 55.000 Euro für die deutsche Sprache erreicht. Weitere Informationen könnt ihr der Kampagnen-Seite entnehmen.

Wenn ihr das ambitionierte Projekt unterstützen möchtet, sieht die Belohnung bei der 20-Euro-Stufe unter anderem eine digitale Lizenz des Spiels vor. Die Big Box für Sammler gäbe es ab der 70-Euro-Stufe. Wenn alles nach Plan läuft, soll das fertige Spiel im Dezember 2025 erscheinen.