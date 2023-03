PM: [Video] Terra Nil – Der Leitfadenzur Wiederherstellung von Ökosystemen (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Terra Nil – Der Leitfaden zur Wiederherstellung von Ökosystemen

In dem erfrischenden Öko-Strategiespiel Terra Nil ist es deine Aufgabe, ein trostloses Ödland in ein blühendes Ökosystem zu verwandeln. Blühende Landschaften, quasi. Eine beängstigende Aufgabe, aber keine Sorge: “The Beginner’s Guide to Ecosystem Restoration” hält dir den Rücken frei. Dieser in Leder gebundene Band enthält alles Wissen, das du brauchst, um das Ödland zurückzuerobern – von der Reinigung verschmutzter Böden bis hin zur Aufforstung von Wäldern. Heute gibt es bereits einen kleinen Vorgeschmack auf die liebevoll illustrierten Seiten dieses wunderschönen Handbuchs zum Spiel. Geh bitte niemals ohne deinen Guide aus dem Haus. Terra Nil erscheint am 28. März für Smartphones (via Netflix) und für PC.

Terra Nil ist ein komplexes Umweltstrategiespiel, in dem es darum geht, ein karges Ödland in ein blühendes, ausgeglichenes Ökosystem zu verwandeln. Spielerinnen und Spieler bringen Leben in eine karge Welt zurück, indem sie den Boden reinigen, die Ozeane säubern, Bäume pflanzen und Wildtiere wieder ansiedeln – und dann spurlos verschwinden und die Natur in Ruhe lassen.

