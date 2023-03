Teaser Unser Gast Mila Undro von Muha Games wird heute von Jörg über das Master-of-Magic-Remake befragt. Und so ein langhaariger Typ lief irgendwie auch noch durchs Bild, äh, am Mikro vorbei. Ach, du, Hagen!

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Im Wochenschluss-Podcast haben wir heute mal wieder einen Gast: Mila Undro vom polnischen Indie-Studio Muha Games hat uns fernmündlich besucht, um über Master of Making Remake (zum Jörgspielt) und die gestern erschienene kostenlose Erweiterung Through the Mirror zu sprechen. Und über die KI und ob sie cheatet, und den Erstling von Muha Games, Thea: The Awakening, und einiges andere mehr. Trigger-Warnung, wir sprechen auf Englisch, Jörg fasst aber immer wieder das Wesentliche kurz auf Deutsch zusammen.

Und Hagen? Der hört jetzt bitte auf zu heulen, kommt aus seiner Schmollecke, denn er ist natürlich auch dabei: Wir sprechen über Themen der Woche, freuen uns über unsere neue Hardware-Ausstattung und wagen am Schluss den Blick ins Wochenende.

Die Timecodes dieser Wochenschluss-Cast-Folge: