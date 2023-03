PM: Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 13. bis zum 17. März (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Willkommen bei Next Week on Xbox! Wie immer stellen wir Dir alle neuen Spiele vor, die bald für Xbox Series X|S und Xbox One erhältlich sind. In dieser und der kommenden Woche erscheinen wieder eine Menge Titel für Deine Lieblingskonsole – hier siehst Du, welche neuen Games Dich erwarten. Klick Dich einfach durch die Spiel-Details, um mehr zu möglichen Vorbestellungen zu erfahren (Änderungen vorbehalten).

Das Great New Games Spotlight hielt ein ganzes Feuerwerk an neuen Spielen bereit. Genauer gesagt sind es mehr als 100 Spiele, die im Laufe der kommenden sechs Wochen – zwischen dem 28. Februar und 10. April – auf Xbox Series X|S und Xbox One erscheinen. Als zusätzlichen Bonus sicherst Du Dir, wenn Du mehr als 47 Euro in ausgewählte Spiele und Filme investierst, satte 2.500 Microsoft Reward-Punkte. Weitere Details findest Du hier.

14. März – The Forest Cathedral

Optimiert für Xbox Series X|S – The Forest Cathedral ist ein packender Umweltthriller aus der Ego-Perspektive, der auf einer abgelegenen Insel spielt. Du schlüpfst in die Rolle von Wissenschaftlerin Rachel Carson und stehst vor einem unerklärlichen Mysterium: Die geheimnisvolle Insel lässt Dich nicht gehen und das scheint irgendwie mit dem aggressiven Pestizid DDT zusammenzuhängen.

14. März – Valheim (Game Preview)

Xbox Game Pass – Valheim kommt jetzt auch auf Deine Xbox-Konsole! Erkunde als nordische*r Krieger*in die wunderschöne, prozedural generierte Welt von Valheim. Deine Seele wurde ins nordische Jenseits gebracht, um Odins uralte Rivalen zu erschlagen. Baue, erobere, bastle und überlebe allein oder mit Freund*innen, während Du versuchst, Ordnung in die Welt von Valheim zu bringen.

14. März – Vernal Edge

Mithilfe übersinnlicher Kampfkünste und einem einen Amnesie-Automaten namens Chervil macht sich Vernal auf eine gefährliche Mission nach Rache und der Wahrheit. In diesem atmosphärischen 2D-Metroidvania begibst Du Dich auf die Reise durch ein mysteriöses Land voller Gefahren.

14. März – The Wreck

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Mit 36 Jahren liegt Junons Leben in Trümmern: Ihre Karriere ist ins Stocken geraten, sie ist emotional abgestumpft und ihr Privatleben geht in die Brüche. Die Dinge spitzen sich zu, als sie in die Notaufnahme gerufen wird und ihre entfremdete Mutter in einem kritischen Zustand vorfindet. Dies ist ein entscheidender Tag in Junons Leben und nur, wenn Du in die Vergangenheit eintauchst und die vorangegangenen Ereignisse zum Besseren veränderst, wird sie ihn überstehen.

15. März – Anno 1800 Console Edition

Optimiert für Xbox Series X|S – Anno 1800 versetzt Dich in eine geschichtsträchtige Zeit der Umbrüche! In diesem historischen RTS-Titel hat das nahende Industrie-Zeitalter kontinuierlichen Einfluss auf Deine Möglichkeiten, ein florierendes Handelsimperium aufzubauen. Entdecke großartige neue Technologien und Gebiete, die nicht nur die Bedürfnisse Deiner Bürger*innen verändern, sondern auch immer wieder neue Strategien erfordern.

15. März – BigChick

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Du bist ein glückliches, sorgenfreies Hühnchen, bis Deine Heimatinsel im Meer zu versinken beginnt! Nun geht es um Leben und Tod, denn Hühnchen können nicht schwimmen und die lauernden Fuchsbanditen warten nur darauf, aus der Katastrophe Profit zu schlagen. Doch zum Glück beherrschst Du mächtige Geflügel-Magie, mit der Du neues Land aus dem Ozean hebst und Dein fedriges Volk in die Sicherheit der Großen Scheune führst.

15. März – Kung Fury: Street Rage – Ultimate Edition

Kung Fury: Street Rage steckt voller rauflustiger Gesell*innen und packenden Straßenkämpfen. Am besten Du legst Dir eine harte Schale zu und packst Deine härtesten Kung Fu-Moves aus – auf der Straße regiert einzig und allein das Gesetz des Stärkeren. Vermöble böse Banden und halte den diabolischen Kung Fuhrer auf, um die Straßen wieder sicher zu machen.

15. März – Tricky Thief

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Du schlüpfst in die Rolle eines geschickten Langfingers und begibst Dich auf einen Raubzug in ahnungslose Geschäfte voller wertvoller Waren. Doch Vorsicht: In diesem minimalistischen Stealth-Titel aus der Top Down-Perspektive wuseln jede Menge Cops und Laden-Detektive durch die Gänge. Nur wenn Du gutes Timing, Geschicklichkeit und Nervenstärke beweist, wirst Du mit Deiner Beute erfolgreich entkommen.

16. März – Backbeat

Xbox Game Pass / Smart Delivery – Stephanie Watson, eine aufstrebende Bassistin, findet beim Vorspielen nie die richtigen Töne, bis sie eines Tages die Magie des Funk entdeckt. Fasziniert vom Groove trommelt sie eine Gruppe von Amateur*innen aus ihrer Heimatstadt zusammen, um es beim Band-Battle mit La Tormenta, den Lieblingen der Kunstschule, aufzunehmen.

16. März – Defend the Rook In diesem taktischen Roguelike-Brettspiel beschützt Du das Land mithilfe taktisch klug eingesetzter Tower Defense-Elemente vor einfallenden Horden. Um zu überleben, sind mehr als nur der Scharfsinn und die Fähigkeiten Deiner Held*innen gefragt! Das kluge Platzieren von Türmen und Verbesserungen entscheidet über Sieg oder Niederlage. Werde zum Champion des Schlachtfelds und rette das Königreich.

16. März – My Little Prince – A jigsaw puzzle tale

In diesem bezaubernd gestalteten Puzzlespiel tauchst Du in die herzerwärmende Geschichte des bekannten Romans Der kleine Prinz von Antoine de Saint-Exupéry ein. Triff auf bekannte Figuren wie den Piloten, den Fuchs oder die Schlange und schicke den kleinen Prinzen Puzzle für Puzzle auf eine zauberhafte Reise.

16. März – Peppa Pig: Eine Welt voller Abenteuer

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Für Peppa Wutz geht es auf in die große weite Welt. New York ruft nach dem tapferen kleinen Schweinchen – und Paris, Australien, London sowie viele weitere exotische Orte rund um den Globus. Backe Pizza in Italien, schlendere den Hollywood Boulevard herunter, segle mit einem Schiff über die Meere und erlebe viele weitere Abenteuer. Es erwarten Dich viele neue Charaktere, spannende Aufgaben und zahllose Accessoires, die Du sammeln und anziehen kannst.

16. März – WWE 2K23

Optimiert für Xbox Series X|S – Erlebe in WWE 2K23 großartige Wrestling-Action mit fantastischen neuen Features, einer immersiven Grafik und bekannten Stars aus dem WWE-Umfeld. Beispiel gefällig? Wenn Du den Ring betrittst, warten auf Dich hammerharte Legenden wie Roman Reigns, „American Nightmare“ Cody Rhodes, Ronda Rousey, Brock Lesnar, „Stone Cold“ Steve Austin und viele mehr! Bist Du bereit, spektakuläre Kämpfe abzuliefern und zur nächsten WWE-Legende zu werden?