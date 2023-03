PM: Capcom Spotlight: Demo von Resident Evil 4, Release-Datum für Exoprimal und mehr (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Neuigkeiten zu Resident Evil 4, Exoprimal, Monster Hunter Rise und mehr führten das Capcom Spotlight an – ein globales digitales Livestream-Event bei dem es um Updates für unsere neusten Titel auf PlayStation 5 und PlayStation 4 ging.

Macht euch bereit für die Zusammenfassung der Neuigkeiten.

Das Warten hat ein Ende: Die Resident Evil 4 Chainsaw Demo ist ab heute verfügbar. Schlüpft in die Schuhe von Leon S. Kennedy und erlebt die Extremen offenen Momente des Spiels, um euch bis zum Launch am 24. März zu retten.

Geht erste Schritte durch das erinnerungswürdige einsame Dorf, das Fenster des Originals bekannt sein sollte. Modernes Gameplay und neue Kampffähigkeiten wie die Möglichkeit, Angriffe abzuwehren oder schnell zwischen Waffen zu wechseln, machen das Gameplay frisch und aufregend.

Auf der PS5 taucht ihr mit dem Dual Sense Controller noch tiefer in das Spiel ein. Resident Evil 4 unterstützt haptisches Feedback und adaptive Auslöser. kombiniert mit der lebendigen Grafik und dem 3D-Audio werdet ihr noch mehr von der Action mitgenommen.

Ihr könnt die Demo so oft spielen wie ihr wollt – da gibt es kein Limit.

Pre-Orders sind ab jetzt möglich, sowohl für die Standard- als auch für die Deluxe-Edition, die beide Boni mitbringen. Wer über den PlayStation-Store bestellt, sichert sich auch einen Mini-Soundtrack. Wenn euch die Demo gefällt, vergesst nicht, Resident Evil 4 vorzubestellen!

Das Capcom Spotlight 4 brachte auch eine Reihe von großen Neuigkeiten für den kommenden Start des Online-Team-basierten Spiels Exoprimal.

wir freuen uns, mit euch teilen zu können, das Exoprimal am 14. Juli auf PS5 und PS4 starten wird – Vorbestellungen sind ab heute möglich!

Das Spiel, das zuerst vor genau einem Jahr bei der State of Play im März 2022 vorgestellt wurde, ist ein ganz neues Spiel von Capcom, in dem ihr in die Rolle eines Exofighters schlüpft, der für die Aibius Corporation arbeitet. Ihr steuert dabei hochmoderne Exosuits und arbeitet zusammen, um Horden der größten Monster der Geschichte – Dinosaurier – zu bekämpfen.

Im heutigen Trailer wurden alle zehn Exosuits in Action gezeigt – und ein erster Blick auf mehr der Konflikte, die die Hammerheads erwarten, den Squad, dem ihr beitreten werdet. Als Ace werdet ihr euch mit eurer bunten Crew bekannt machen: Alders, Majesty, Sandy der Android und Chief Lorenzo, Anführer der Hammerheads. Dabei arbeitet ihr zusammen, um das zeitsplittende Geheimnis von Bikitoa Island zu lüften: wieso die Hammerheads und Leviathans für immer gegeneinander kämpfen.

Wir haben auch Details zum kommenden Survival Pass geteilt, der Spieler dafür belohnt, wenn sie im Spiel voran kommen und sowohl kostenlose als auch Premium-Ebenen mitbringt. Survival Pass Season 1: Premium Tier wird euch ermöglichen, noch mehr kosmetische Items freizuschalten, darunter 19 zusätzliche Exosuit-Skins, 10 Waffenskins, 4 Emotes und mehr.

Ihr könnt nicht mehr abwarten, einen Exosuit zu steuern? Kein Problem, denn der Exoprimal Open Beta Test läuft vom 16. bis zum 19. März pazifischer Zeit. Zum Open Beta Test gehören zehn spielbare Exosuits, mit denen ihr ein Gefühl dafür bekommt, wie sie sich gegenüber der Dinosaurierhorden (und gegnerischer Teams) im Hauptmodus, Dino Survival, verhalten. Der Open Beta Test wird, wie das fertige Spiel, Cross-Platform-Matchmaking enthalten.

Wenn ihr den Open Beta Test spielt und danach eine Umfrage ausfüllt, erhaltet ihr im Spiel einen Aibius Medal Charm.

*Seht auf der offiziellen Webseite nach, wann der Open Beta Test in eurer Region läuft.

**Für den Open Beta Test und das Spiel benötigt ihr eine CAPCOM ID.

Habt ihr eure bisherige Zeit im Kamura Village mit Monster Hunter Rise auf PS5 und PS4 genossen? Wir haben noch viel mehr in petto. Macht euch bereit für eine Jagd auf einem ganz anderen Niveau mit der nächsten riesigen Expansion, Monster Hunter Rise: Sunbreak, die am 28. April 2023 startet.

Nach den Ereignissen des Hauptspiels reist ihr von Elgado Outpost mit Dame Fiorayne, um neue grausige Monster zu jagen. Ihr werdet einige neue Gesichter treffen, neue Orte bereisen und euren Jagdhorizont erweitern, während ihr in die Geheimnisse eintaucht, die das Königreich bedrohen.

Monster Hunter Rise: Sunbreak bringt mehrere herausfordernde neue Monster mit, zu denen auch der von westlichem Horror inspirierte Three Lords gehört. Der mächtige und felsartige Garangolm, der eisige, wolfartige Lunagaron und der alte Drachen, das Aushängeschildmonster Malzeno führen eine Reihe von neuen und bekannten Monstern an.

Die Erweiterung bringt euch auch neue Jagdaktionen wie den Switch Skill Swap, der euch ermöglicht, euer Switch Skill Set spontan zu ändern, sowie die neuen Silkbind und Switch Skills, die noch mehr Kampfoptionen für jede der 14 neuen Waffentypen im Spiel mitbringen.

Ab dem 28. April startet Monster Hunter Rise: Sunbreak mit allem Post-Release-Content bis zu Free Title Update 3 (Ver.13), was grausige Begegnungen wie Chaotic Gore Magala und andere mächtige und herausfordernde Monster beinhaltet. Mehr Updates sind in der Entwicklung – bleibt dabei für mehr Neuigkeiten in der Zukunft.

Löst in Ghost Trick: Phantom Detective nach seinem Neustart auf PS4 ab dem 30. Juni 2023 das grausige Geheimnis eures Mords.

Von Ace Attorneys Shu Takumi erschaffen lässt euch dieses klassische übernatürliche Rätselspiel in die Rolle eines Geistes schlüpfen, der nur eine Nacht Zeit hat, das Geheimnis seines eigenen Todes zu lösen. Setzt die Mächte ein Komma die euch schon der Titel des Spiels verspricht: „Ghost“ und „Trick“ helfen euch, euer Schicksal zu ändern. Ihr könnt in der Geisterwelt Gegenstände einnehmen und manipulieren und sie dann in der echten Welt tricksen, um das Schicksal zu ändern.

In dieser aktualisierten Version könnt ihr euch auf hochauflösende Grafiken, eine höhere Frame Rate, ein aktualisiertes User Interface, mehr Sprachen und ein Challenges-Feature freuen, indem ihr Illustrationen und Musik aus dem Spiel verdienen könnt.

Bei der heutigen Capcom Spotlight wurde auch angekündigt, dass Ghost Trick: Phantom Detective neu arrangierte Versionen aller 37 Musikstücke im Spiel mitbringen wird. Yasumasa Kitagawa von der Serie The Great Ace Attorney führte die neuen Arrangements an, während der ursprüngliche Komponist, Masakazu Sugimori, ein ganz neues Musikstück erschaffen hat, um diese neue Version des Spiels zu feiern.

Die Mega Man Battle Network Legacy Collection kommt in etwas weniger als einem Monat! Diese Sammlung bring 10 beliebte Titel zum ersten Mal auf PlayStation-Plattformen – alle in einer EXEllenten Kollektion.

Arbeitet mit Lan Hikari und seinem NetNavi, MegaMan.EXE, daran, unendliche Cybercrimes in der echten Welt und in der verbundenen Online-Cyberworld zu lösen!

Der Directordes des Spiels, Masakazu Eguchi aka Mr. Famous, teilte bei der Capcom Spotlight zusätzliche Details zur kommenden Spielesammlung.

Alle 499 Patch Cards, die ihr in Battle Network 4, 5 und 6 einsetzen könnt, sind in dieser Kollektion vorhanden. Diese optionalen Karten gab es ursprünglich nur physisch in Japan zu kaufen. Jetzt könnt ihr Patch Cards nutzen, Item Cards, Event Cards, Character Cards und Special Cards, um das Spiel noch mehr zu genießen oder fiese Gegner auf neue Weisen zu besiegen.

Buster MAX Mode ist ein neuer Modus, der jetzt zur Kollektion gehört, und den Schaden normaler MegaBuster-Shots mit 100 multipliziert, sodass ihr locker die Geschichte genießen und Kämpfe beschleunigen könnt. Dieser Modus kann jederzeit in der Geschichte an und ausgeschaltet werden, sodass ihr euch frei entscheiden könnt. In online NetBattles wird er automatisch deaktiviert.

Wenn ihr darauf gewartet habt, diese beliebten Titel zu erleben, gab es nie einen besseren Zeitpunkt. Die Mega Man Battle Network Legacy Collection startet am 14. April 2023 auf PS4 und ist ab sofort für Vorbetellungen verfügbar.

Die beliebte japanische Schauspielerin Hikaru Takahashi wurde als letzte Kommentatorin für Street Fighter 6 und das Feature Real Time Commentary enthüllt. Real Time Commentary setzt die Stimmen bekannter Persönlichkeiten und Kommentatoren der Fighting Game Community (FGC) ein, um die Action im Spiel leicht verständlich zu erklären und gleichzeitig mehr Kamfgeist in eure Spiele zu bringen – für euer zuhause. Das Feature kommt mit Untertiteln in 13 Sprachen, die euch mehr Accessibility und Spielspaß bringen.

Mit Hikaru gibt es nun vier Play-By-Play-Kommentatoren, zu denen Vicious, Aru, Kosuke Hiraiwa und Tasty Steve gehören, und vier Color-Kommentaroren: Hikaru Takahashi, Thea Trinidad (auch bekannt als WWE-Superstar Zelina Vega), H.E. Demon Kakka und James Chen.

Street Fighter 6 startet am 2. Juni 2023 für PS5 und PS4. Wir warden bald mehr Neuigkeiten zum Spiel teilen können, also haltet die Augen offen.

Zuletzt solltet ihr noch unbedingt den Capcom Publisher Sale ansehen! Spiele eurer Lieblings-Capcom-Franchises sind heute für PS5 und PS4 reduziert im PlayStation-Store. Und Monster Hunter Rise ist zum ersten Mal seit Release vergünstigt erhältlich. Worauf freut ihr euch am meisten?

Das wär’s mit den Nachrichten von der Capcom Spotlight. Es ging um nur ein paar der Titel, die bei Capcom aktuell entwickelt werden, aber es sind mehr Titel in Arbeit und wir werden bei zukünftigen Capcom Showcases und Capcom Spotlights mehr News und Updates teilen.