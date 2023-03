PM: Saison 2 Reloaded von Call of Duty: Modern Warfare II und Call of Duty: Warzone 2.0 erscheint am 15. März (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Saison 2 Reloaded erscheint am 15. März für Call of Duty: Modern Warfare II und Call of Duty: Warzone 2.0. Das Update zur Mitte der Saison setzt die knallharte Action vom Beginn fort: Freut euch auf Überfall Episode 2 für Spezialeinheit, die 6-gegen-6-Mehrspieler-Karte Himmelmatt Expo, neue Tarnungsherausforderungen, eine neue kostenlose funktionale Waffe und viele weitere Inhalte in beiden Spielen.

Stellt euer Können in einem neuen kooperativen Überfall auf die Probe, erkundet ein idyllisches Winterresort in Himmelmatt und lasst in neuen Mehrspieler-Party-Modi so richtig Dampf ab.

Atomgrad Überfall Episode 2: Schließt euch mit zwei anderen Spielern zusammen und schlüpft in die Rollen von Captain Price, Farah und Gaz. Zu dritt müsst ihr einen tödlichen Sprengkopf ausfindig machen und sicherstellen. Die Operator müssen tödlichen Fallen ausweichen und zunehmendem feindlichem Widerstand trotzen, während sie sich ihren Weg nach oben durch das Raketensilo bahnen.

Im Rahmen des Updates zur Mitte der Saison erhalten alle Besitzer von Modern Warfare® II Zugang zu Überfällen; Überfall-Aufträge sind nicht länger erforderlich, um Zugang zu erhalten. Spieler, die Episode 2 erfolgreich abschließen, können sich den Überfall auf dem Schwierigkeitsgrad Veteran vornehmen. Dann bekommen sie es mit größeren Hindernissen zu tun, erhalten aber auch zusätzliche Belohnungen.

Himmelmatt Expo (6 gegen 6): Auf nach Himmelmatt Expo – eine neue Mehrspieler-Standardkarte, die an einem Berg in Europa angesiedelt ist. Liefert euch im Hauptveranstaltungszentrum gnadenlose Gefechte und kämpft euch durch die verschneiten Straßen, die dieses luxuriöse Winterresort umgeben. Haltet im Verlauf von Saison 2 Reloaded in der „Schnelles Spiel“-Rotation und in entsprechenden Spiellisten Ausschau nach Himmelmatt Expo.

Zieht eure Winterjacke an und bereitet euch auf euren Einsatz in diesem idyllischen Firmenresort in den Schweizer Alpen vor. Teilnehmer des anstehenden Oil & Gas Summit 2023 werden ihre Ankunft allerdings hinausschieben müssen, da in der Anlage ein Kampf zwischen Streitkräften von SpecGru und KorTac vom Zaun bricht.

Himmelmatt Expo setzt sich aus vier Hauptgebieten zusammen:

Event Center (Veranstaltungszentrum): Das Event Center nimmt fast die Hälfte der gesamten Karte ein. Dabei handelt es sich um ein riesiges Gebäude, das mit Empfangsservices, einem Konferenzraum, einer Lounge und einer Terrasse aufwartet. Die Anlage teilt sich in zwei Ebenen auf: Das Hauptgeschoss beherbergt die Empfangstresen auf beiden Seiten des Gebäudes und gewährt Zugang zur Terrasse und das untere Geschoss führt in den Konferenzraum.

Main Roads (Hauptverkehrsstraßen): Die Straßen führen zum oberen und unteren Eingang des Event Centers. Überall findet man geparkte Fahrzeuge. Vom Kreisverkehr im Süden aus kann man die Sauna überblicken und das Restaurant erkennen. Operator in der nördlichen Straße genießen einen ähnlichen Ausblick auf die Sauna und auf Feinde, die aus dem Pool auftauchen. Macht euch die zahlreichen Lastwagen und Fahrzeuge hier als Deckung zunutze und eilt rechtzeitig nach drinnen, wenn ihr über eine bevorstehende feindliche Abschussserie informiert werdet.

Restaurant: Das Restaurant mag im Vergleich zum Event Center winzig erscheinen, nimmt aber eine wichtige Position auf der Karte ein: In vielen Spielmodi befinden sich Ziele direkt am Gebäude oder in der Nähe.

Pool & Sauna: Die Sauna bietet eine verhältnismäßig sichere Route für Bewegungen im Freien. Schließlich befindet sie sich am Rand der Karte und die massiven Gebäude bieten soliden Schutz. Wenn ihr den Pool-Bereich durchqueren müsst, macht von „Taktischer Sprint“ Gebrauch, um schnell durchzukommen; andernfalls lauft ihr Gefahr, zum Schneemann zu mutieren.

Himmelmatt Expo – Spawns (Einstiegspunkte):

Operator von SpecGru steigen am oberen Ende der Karte ein. Von dort aus können sie sich unmittelbar in die North Hall (Nördliche Halle) begeben oder ihren Weg zum Kreisverkehr fortsetzen, um zum Pool, ins Restaurant oder in die Sauna zu gelangen.

Streitkräfte von KorTac steigen am südlichen Ende der Karte ein mit Blickrichtung zum Event Center, das euch in vielen verschiedenen Sprachen willkommen heißt. Operators stehen mehrere Optionen zur Verfügung, wenn sie das Match hier beginnen: Stürzt euch durch die Eingänge mit Doppeltüren unmittelbar in die Lobby– von wo aus ihr euren Weg in Richtung Lounge, Terrasse oder Konferenzraum fortsetzen könnt–, begebt euch durch die andere Doppeltür direkt in die Lounge oder bleibt draußen und lauft um das Hauptgebäude zum Pool und zur Sauna.

Auf einer großen Karte wie Himmelmatt Expo ist es wichtig, ein Gefühl dafür zu bekommen, wann man zum Kampf vorrücken sollte und wann man sich lieber darauf konzentriert, die eigene Position zu verteidigen. Spielt ihr zu offensiv, werdet ihr auf dem Weg eliminiert. Haltet ihr euch zu oft zurück, verpasst ihr die ganze Action. Je öfter ihr auf der Karte spielt, desto besser wird euer Instinkt. Wenn ihr mehr Tipps und Tricks erfahren wollt, werft einen Blick in unseren ausführlichen Ratgeber-Blog zur Karte Himmelmatt Expo.

Nachdem die Spielmodi Infiziert, Waffenspiel und Geliefert in Modern Warfare II ihr Comeback feierten, beschert euch Saison 2 Reloaded drei weitere Party-Modi aus den letzten beiden Jahrzehnten von Call of Duty:

Abwurfzone: Erobert und haltet die Abwurfzone, um in diesem chaotischen teambasierten Modus Punkte zu verdienen. Solange die Abwurfzone besetzt ist, werden alle 15Sekunden Vorräte mit einer Abschussserie in der Umgebung abgeworfen. Dadurch bekommt der Wechsel zur nächsten Abwurfzone eine hohe Priorität. Schließlich wollt ihr so schnell wie möglich von neuen Vorräten profitieren.

Alles oder nichts: Jeder Operator ist lediglich mit Wurfmessern und einer Pistole ohne Munition ausgestattet und muss versuchen, vor allen anderen 20Eliminierungen zu erzielen. Indem ihr Feinde ausschaltet, verdient ihr zusätzliche Extras– angefangen bei „Plünderer“, das euch das Aufheben von Munition ermöglicht.

Eine im Lauf: Ihr steigt nur mit einer Pistole, einer Kugel und drei Leben ins Match ein. Jeder Spieler kämpft für sich, und für eine Eliminierung bedarf es nur eines einzigen Treffers an einem beliebigen Körperteil. Ein Abschuss gewährt dem Angreifer eine weitere Kugel für den nächsten Kampf. Denkt gut nach, bevor ihr abdrückt.

Zur Feier des dritten Jubiläums von Warzone erhalten alle Spieler kostenlose Gegenstände über den Store im Spiel. Diese orientieren sich an den Karten, Saisons und den seit der überraschenden Veröffentlichung am 10.März 2020 geschaffenen Erinnerungen. Diese Belohnungen beinhalten einen kostenlosen Waffenbauplan, eine Visitenkarte und ein Emblem. Stattet dem Store im Spiel täglich einen Besuch ab, um eure Belohnungen im Verlauf der Saison zu erhalten.

„Der Pfad des Ronin“-Event– Tarnungsherausforderungen)

Wenn das Update zur Mitte der Saison an den Start geht, wird der Pfad des Ronin von den sieben Tugenden des Buschido zu einer neuen Reihe an Herausforderungen übergehen, die euch mit Waffentarnungen belohnen. Schließt eine Herausforderung ab, um eine neue Tarnung– Winds of Ash (Aschewinde)– für jede Waffe in dieser Kategorie freizuschalten. Schließt alle zehn Herausforderungen ab, um noch eine weitere neue Tarnung– Bowing Blossoms (Beugende Blüten)– für jede Waffe sowie einen goldenen Talisman freizuschalten, der symbolisiert, wie hingebungsvoll ihr den Pfad des Ronins beschreitet.

Neue Waffe

Saison 2 Reloaded lässt euch mehr Freiheit bei der Ausschaltung eurer Feinde – ob ihr euch nun geradewegs in den Kampf stürzt oder lieber schnell und leise zuschlagt.

Tempus Torrent: Dieses neue Marksman Rifle überzeugt mit beeindruckendem Schaden und einem Schnellfeuermechanismus und ist daher eine großartige Primärwaffe für Einsätze auf der neuen Mehrspieler-Karte Himmelmatt Expo oder auf Ashika Island. Schaltet die Tempus Torrent frei, indem ihr die Waffenherausforderung im Spiel abschließt, oder erhaltet sie, indem ihr das Store-Bundle kauft.

Haltet nach weiteren Store-Bundles Ausschau, die zur Mitte der Saison erscheinen, darunter das Tracer-Paket: Padraig’s Pandemonium Bundle (Padraigs Pandämonium-Bundle), Generation XRK und Raid Bundle Saison 02 (Überfall-Bundle Saison 2): Deepwater.

Von all den technischen Neuerungen in Modern Warfare und Warzone 2.0, an denen alle Entwicklerstudios arbeiten, wollen wir ein neues Feature hervorheben, mit dem sich Gruppen mit Freunden und kompetitiven Teammitgliedern noch leichter bilden lassen.

Party Queuing ermöglicht Spielern, der Gruppe eines Freundes automatisch beizutreten, sobald dessen aktives Match beendet wurde. Party Queuing ist über das Sozialmenü im Spiel zugänglich– genau wie beim Einladen von Freunden in eine Gruppe oder einen Kanal.

Nachdem ihr die Option zur Gruppen-Einreihung ausgewählt habt, werdet ihr in der Hangar-Lobby vor dem Match warten, bis der jeweilige Freund sein Match beendet hat. Danach tretet ihr für das nächste Match automatisch seiner Lobby bei. Während ihr wartet, könnt ihr euch über Sprach- und Textchat mit den Leuten unterhalten, die sich momentan im Match befinden. Dabei sind alle eingereihten Spieler in der Mitgliederliste des Spielkanals für alle Spieler in dieser Gruppe zu sehen.

Bitte beachtet, dass Party Queuing dazu führen kann, dass sich der aktuelle Trupp nicht für eine erneute Einreihung für eine Liste eignet, wenn dessen neue Gruppengröße die maximale Spieleranzahl eines Matches überschreitet (Beispiel: Wenn Party Queuing zu einer Gruppe aus fünf Spielern führt, nachdem ein 4er-Match in Battle Royale beendet wurde). In diesen Fällen müsst ihr unter Umständen einen anderen Spielmodus wählen, der sich für die neue Gruppengröße eignet, oder unter euch ausmachen, wie ihr wieder auf die Spieleranzahl des Spielmodus kommt.

