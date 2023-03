Spiele-Check: Mech Engineer – Liebe auf den zweiten Blick

PC

Auch wenn es auf einem Screenshot nicht direkt so wirkt: Das Haupt-Interface ist sehr immersiv. Ich wähle gerade Piloten für eine Mission.

Steam-Deck-Check Technisch läuft Mech Engineer auf dem Steam Deck einwandfrei. Das UI ist lesbar. Community-Tastaturlayouts gibt es derzeit nicht. Da ihr in den Kämpfen überwiegend "nur" Bewegungsbefehle gebt und auch pausieren könnt, sind sie ganz gut spielbar. Gerade beim Mechdesign müsst ihr aber viel Rumklicken, das macht mir mit Maus mehr Spaß. Leider unterstützt das Spiel, zumindest derzeit, keine Cloudsaves.

Die meiste Zeit verbringt ihr beim Mech-Design und in Kämpfen.

Reparatur und Ausbau der Station dürft ihr nicht vernachlässigen.

Hier stelle ich einen Endboss. Grüne Kästen sind sammelbare Ressourcen.

Management und Echtzeit-Strategie

Für Profis

Preis: 12,49 Euro

In einem Satz: Faszinierender, anspruchsvoller und mehrschichtiger Genremix für Mech-Freunde, die keine Herausforderung scheuen.

ist ein faszinierendes, komplexes und mehrschichtiges Mech-Spiel in der dystopischen Zukunft des Jahres 2198. Der Titel von KiberKreker ist noch im Early Access.Ihr spielt die KI einer Bergbau-Raumstation. Die befindet sich im Asteoridengürtel, als die Menschheit testweise ein Wurmloch öffnet. Leider kommen Aliens mit bösen Absichten hindurch. Ihr evakuiert zur Erde, werdet abgeschossen und stürzt ins Meer. Die wurm- und käferartigen Aliens haben die Erde in Schutt und Asche gelegt, sich auf dem Planeten breit gemacht und mit dem Terraforming begonnen. Ihr habt derweil eure abgestürzte Station in eine laufende Stadt umgebaut und wollt jetzt die nötigen Komponenten finden, um der verlorenen Heimat zu entkommen.Auf strategischer Ebene habt ihr zahlreiche Aufgaben, nachdem ihr euren Startort gewählt habt. Vor allem müsst ihr eure Mechs selbst designen, was sehr anspruchsvoll umgesetzt ist. Ihr müsst Gewicht, Feuerkraft, Energie, Wärme, Schutz und vieles mehr berücksichtigen, verdrahtet dabei sogar einzelne Bauteile. Zu berücksichtigen sind die verschiedene Biome. Unter Wasser nützt euch ein Raketenwerfer nichts und in heißen Gegenden müsst ihr umso mehr auf Kühlung achten, um nicht ständig auszufallen. Der Zusammenbau kostet, wie auch das Herstellen von Bauteilen in der eigenen Fabrik, Ingenieurskapazität. Wenn ihr ausreichend Forscher habt, könnt ihr sie an mehrere Forschungsprojekte gleichzeitig setzen.Die verschiedenen Distrikte der zunächst völlig beschädigten Stadt müsst ihr ausbauen, um Lebensqualität, Produktions- und Verteidigungsfähigkeiten stetig zu verbessern. Zumal das Spiel mit Zeitablauf immer schwerer wird.Die vier nötigen Ressourcen bekommt ihr teils in Abhängigkeit von dem Feld, auf dem eure Stadt gerade steht (sobald ein Feld befreit ist, könnt ihr darauf ziehen). Aber vor allem erbeutet ihr sie, oder ganze Bauteile, in Missionen.Ihr startet mit Piloten, deren Werte in folgenden Disziplinen zufällig ausgewürfelt werden: Vitalität, Stressresistenz (Piloten können Panik bekommen und Befehle missachten), Reaktionsgeschwindigkeit und die Fähigkeit, einen Mech zu steuern. Letzteres ist für den Anführer der bis zu vier Mechs, die ihr in eine Schlacht schickt, besonders wichtig (Tipp: Sind sie so mies wie in meinem unten einbegundenen Begleitvideo, startet lieber neu!).Ein Pilot kann trainieren, zwei können sich im Hospital erholen. Sie sammeln Erfahrung, schalten Spezialfähigkeiten frei und bauen sogar Beziehungen auf. Tote Piloten werden einige Tage später durch einen Klon ersetzt. Und in den Kämpfen geht schnell mal jemand hops.Die Kämpfe laufen in pausierbarer Echtzeit ab. Zunächst müsst ihr eure Stadt gegen Gegnerwellen verteidigen. Danach wählt ihr Felder im Umkreis eurer Stadt aus. Normalerweise habt ihr vier mächtige Artillerieschläge zur Verfügung, die auch problemlos Mauern zerstören. Das ist wichtig, denn so gestaltet ihr das Level zu eurem Vorteil um. Unter Wasser und in Tunneln fehlt euch diese Möglichkeit, was die Kämpfe, mal ganz abgesehen von der Enge, zusätzlich erschwert.In den Missionen warten Nester und Bossmonster auf euch. Was genau euch droht sowie das Layout der Karte könnt ihr schon vorher einsehen. Die Nester werden dann zufällig platziert. Ihr solltet sie so schnell wie möglich zerstören, denn anders als die Webknecht-Eier inspawnen sie unbegrenzt Gegner. Erst danach solltet ihr euch um die Bosse kümmern. Manche sind leicht zu bekämpfende Schlangen, wo es nur im Sichtkegel gefährlich wird, andere feuern aus allen Rohren. Außerdem gibt es fette Würmer, die richtig fiese raketenschießende Gegner hinterlassen können. Wenn ihr die Würmer zerstört, könnt ihr Ressourcen erbeuten.In den Kämpfen agieren die Piloten relativ viel selbstständig, ihr lasst sie sogar (nicht zu empfehlen) völlig autonom schalten und walten. Ansonsten schickt ihr sie hauptsächlich hin und her und müsst für eine gute Positionierung sorgen und verhindern, im Nahkampf überwältigt zu werden. Ihr seht den Kampf auf einer Art Radar, für den ihr verschiedene Filter nutzen könnt.Mech Engineer orientiert sich grafisch an den 90ern und hat ein in das Spiel integriertes UI wie damals der Schreibtisch in. Selbst das Handbuch ist ins Spiel integriert. Die Knöpfe in meiner Station zu drücken, Generatoren aufzuhängen und testen, die Soundeffekte, all das sorgt für ein unglaublich immersives Erlebnis. Untermalt vom dystopischen Elektro-Soundtrack. So faszinierend Mech Engineer ist, so schwer ist es auch. Ich habe angefangen, vor jeder Schlacht zu speichern, um Fortschritte erzielen zu können. Die Tutorialfenster und das Handbuch helfen zwar, aber ihr werdet trotzdem einiges an Einarbeitung benötigen.Ich bin noch meilenweit davon entfernt, alle Spielmechaniken gemeistert und alle Spielelemente entdeckt zu haben. Geschweige denn meine Station abheben zu lassen. Trotz häufigen Scheiterns übt die Mischung aus Mechs designen, Bauteile herstellen, Forschung, Station und Piloten managen, Erkunden der zerstörten Erde und nicht zuletzt die überraschend ("semi Auto-Battler") fordenden und abwechslungsreichen, taktischen Kämpfe einen unglaublichen Sog aus, dem ich mich kaum entziehen kann. Wenn ihr ein wenig Frustresistenz habt und Genre-affin seid, müsst ihr Mech Engineer ausprobieren – die Entwickler bieten eine Demo auf Steam und itch.io an.