PM: Fortnite: So optimiert ihr euren DualSense Edge für den Multiplayer-Hit (Sony Playstation Blog)

In Fortnite treffen nicht nur verschiedene Welten, sondern vor allem natürlich viele Spieler aufeinander. Damit ihr in den heftig umkämpften Multiplayer-Gefechten noch besser abschneidet, haben wir ein paar Tipps für die Optimierung eures DualSense Edge Wireless-Controllers.

Zunächst widmen wir uns den Analogsticks, deren Aufsätze beim PlayStation 5-Pro-Controller austauschbar sind. Ähnlich wie bei unseren Anpassungen für Warzone 2.0 empfehlen wir euch, die standardmäßige Stickkappe gegen die hohe Rundkappe auszutauschen. So zielt ihr deutlich präziser.

Danach könnt ihr euch um die Trigger-Tasten L2 und R2 kümmern. Mithilfe der Schieberegler solltet ihr diese auf die niedrigste Stufe einstellen. Da in einem hitzigen Multiplayer-Gefecht in Fortnite jede Sekunde zählt, fahrt ihr damit besonders gut.

Anschließend befestigen wir an der Rückseite des DualSense Edge Wireless-Controllers die Rücktasten. Wir empfehlen euch hierfür die halbrunde Variante, doch natürlich gehen auch die beiden größeren Hebelrücktasten, sollten euch diese eher liegen.

Es ist sinnvoll, häufig genutzte Aktionen, die ihr sonst über die Aktionstasten ausführt, auf die beiden Rücktasten auszulagern. Sinnvoll wären etwa Nachladen, Waffenwechsel, Springen oder auch die Möglichkeit, Konstruktionen zu errichten. So bleibt euer rechter Daumen immer am rechten Analogstick und euer Zeigefinger am R2-Trigger.

Die Fortnite-Steuerung könnt ihr anpassen, indem ihr bei eurem DualSense Edge Wireless-Controller die folgenden Schritte befolgt:

– Drückt die PS-Taste und wählt Controller-Einstellungen aus

– Geht auf Benutzerdefinierte Profile

– Wählt dann ein bereits bestehendes Profil aus oder erstellt ein neues

– Drückt auf Tastenbelegung anpassen und konfiguriert den Controller

Nun widmen wir uns dem Feinschliff und gehen dafür ins Menü “Stickempfindlichkeit/Deadzone”. Für den linken Analogstick wählen wir die Empfindlichkeitskurve “Digital”, die für eine direkte Umsetzung eurer Kommandos sorgt. Die Kurvenanpassung setzen wir hierfür auf -5. Die “Deadzone-Anpassung” bleibt bei 0%.

Dann geht es an den rechten Analogstick des DualSense Edge, für den wir die “Präzise”-Kurve auswählen. Für diese stellen wir ebenfalls eine -5 ein. Die “Deadzone-Anpassung” bleibt indes auch bei den standardmäßig eingestellten 0%.

Wie schon bei Warzone 2.0 gilt auch bei Fortnite und anderen Multiplayer-Games: Über die Fn-Taste könnt ihr bequem und schnell die Ingame- und Chat-Laustärke regulieren. Sehr praktisch, um euch in hitzigen Partien auf das Wesentliche konzentrieren zu können.

Nun sind alle Einstellungen des Pro-Controllers für Fortnite abgeschlossen. Wir wünschen euch viel Spaß und verratet uns gerne unten in den Kommentaren, für welche Einstellungen ihr euch entschieden habt.