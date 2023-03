PM: Repräsentiert euer Land in MLB The Show 23 mit den Stars der Nationalmannschaften des „World Baseball Classic“-Turniers (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Zum ersten Mal in der Geschichte der Reihe stehen bei MLB The Show 23 internationale Baseball-Spieler auf der Spielerliste, die beim World Baseball Classic antreten.

Zieht euch in MLB The Show 23 das offizielle „World Baseball Classic 2023“-Trikot eures Landes über und stellt aus mehr als 100 Spielern aus 20 Ländern, darunter Baseball-Superstars aus der Major League, euer Dream-Team zusammen.

Im „Diamond Dynasty“-Modus* findet ihr alle „World Baseball Classic“-Inhalte in MLB The Show 23 für PlayStation5 und PlayStation4. Ab dem 24. März könnt ihr euch den Vorabzugang sichern und euch durch das „World Baseball Classic“-Turnier spielen! Erlebt die besten Momente noch einmal, dominiert auf einer thematischen Conquest-Karte, gewinnt Event-Spiele, verdient Schläger-Skins und schaltet Flashback-Spielerobjekte des World Baseball Classic 2023 frei. Kombiniert diese neuen Flashbacks in eurem Dream-Team mit aktuellen MLB All-Stars und Legenden aus den letzten 100 Jahren Baseball-Geschichte, wie beispielsweise Babe Ruth und Ken Griffey Jr.

Wenn ihr es jetzt schon kaum abwarten könnt, dann werft einen Blick auf die Digital Deluxe Edition von MLB The Show 23**. Jeder Kauf umfasst ein Choice-Pack mit „World Baseball Classic“-Diamond-Spielerobjekten und ein Choice-Pack mit „World Baseball Classic“-Ländertrikot-Objekten. Zur Veröffentlichung werden „Around the World“-Packs mit weiteren „World Baseball Classic 2023“-Spielerobjekten verfügbar sein.

In MLB The Show 23 könnt ihr euch auf neue Animationen und zusätzliche globale Ausnahmetalente freuen, darunter ein dynamisches Duo aus Japan. Power-Schlagmann Munetaka Murakami wird dem Gegner mit seiner charakteristischen Schlaghaltung Ehrfurcht einflößen, während Roki Sasaki beim Pitchen über eine ganz eigene Rotation verfügt, um Bälle mit rekordverdächtigen 160km/h zu schlagen.

Der World Baseball Classic lässt die unwahrscheinlichsten Aufstellungen aus den aktuellen MLB-Teamkameraden Realität werden und bringt Landsmänner zusammen. In Diamond Dynasty kontrolliert ihr die Aufstellungskarte, während ihr neue Flashbacks erhaltet.

Fügt MVP-Outfielder aus verschiedenen internationalen Ligen hinzu – mit Mookie Betts (Team USA) und Jung-hoo Lee (Team Korea) – und wählt den Weltenbummler Marek Minarik als Pitcher, der der Nationalmannschaft der Tschechischen Republik zu ihrer ersten Qualifizierung für den World Baseball Classic verholfen hat. Weitere neue Flashbacks umfassen die Star-Spieler der chinesischen Nationalmannschaft Chieh-Hsien Chen, Li Lin und Kungkuan Giljegiljaw aus Taipeh.

Auf jeder Position müsst ihr schwere Entscheidungen treffen, während ihr eure „Diamond Dynasty“-Mannschaft erstellt, denn in MLB The Show 23 werden unter anderem die folgenden „World Baseball Classic“-Flashback-Spieler verfügbar sein:

First Base: Miguel Cabrera (Team Venezuela), Freddie Freeman (Team Kanada), Paul Goldschmidt (Team USA)

Third Base: Nolan Arenado (Team USA), Manny Machado (Team Dominikanische Republik), Yoan Moncada (Team Kuba)

Outfield: Ronald Acuna Jr. (Team Venezuela), Yusuke Masago (Team China), Kyle Tucker (Team USA), Luis Robert Jr. (Team Kuba)

Starting Pitcher: Yu Darvish (Team Japan), Sandy Alcantara (Team Dominikanische Republik), Adam Wainwright (Team USA)

… und viele mehr!

MLB The Show 23 erscheint am 28. März für PS5 und PS4.

* Spielt in Diamond Dynasty in den Trikots der 20 Länder, die beim World Baseball Classic 2023 vertreten sind. Spielt in MLB The Show 23 erstmals mit Roki Sasaki, Munetaka Murakami, Li Lin, Tim Kennelly, Dwight Britton und Yusuke Masago. Internetverbindung erforderlich.

** Holt euch ab dem 24. März 2023 Vorabzugang mit der Captain Edition oder der Digital Deluxe Edition. MLB The Show 23 ist ab dem 28. März 2023 erhältlich. Besucht noch heute theshow.com, um vorzubestellen!

Hinweis: Spielbare „World Baseball Classic“-Inhalte in Diamond Dynasty sind nur bis zum 31.12.2023 gültig. Verdiente Objekte in Benutzerinventaren und Objekte auf dem Community Marketplace verfallen nicht.