Resident Evil 4 Remake: Chainsaw Demo ab sofort verfügbar

PC Xbox X PS4 PS5

Im Zuge der gestrigen digitalen Präsentation "Capcom Spotlight" hat der japanische Entwickler und Publisher eine Demo zum am 24. März 2023 erscheinenden Remake von Resident Evil 4 vorgestellt und direkt veröffentlicht. Die Chainsaw Demo ist sowohl auf Steam als auch für PS4/5 und Xbox Series S|X verfügbar.

Die Demo beginnt beim Anfang des Spiels und endet nach dem bekannten ersten Kampf in dem entlegenen spanischen Dorf, in dem eine ganze Horde von monströsen Bewohnern hinter euch her ist – darunter ein mit einer Kettensäge bewaffneter Gegner.