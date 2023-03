Suicide Squad - Kill The Justice League: Erneute Verschiebung wahrscheinlich

PC Xbox X PS5

Einer Meldung des amerikanischen Medienunternehmens Bloomberg zufolge, die bereits über die letzte Verschiebung berichtet haben, wird das Actionspiel Suicide Squad - Kill The Justice League nicht wie geplant am 23. Mai erscheinen, sondern irgendwann später in diesem Jahr.

Dieser neu geschaffene Zeitraum soll vor allem dazu dienen, bisher wenig überzeugende Aspekte des Spiels zu verbessern und noch vorhandene Fehler zu beheben. Das Spielgeschehen soll nicht überarbeitet werden, da dies noch mehr Zeit in Anspruch nehmen würde. Doch genau dieses Gameplay wird von der Community, auch bei GamersGlobal, stark kritisiert. Viele bemängelten beispielsweise einige der Live- und Koop-Elemente im Spiel sowie die unübersichtlichen Schießereien.

Rocksteady Studios letzter Titel, Batman - Arkham Knight, wurde im Juni 2015 veröffentlicht. Wenn diese Verzögerung offiziell bestätigt wird, hat das Studio über acht Jahre gebraucht hat, um sein nächstes Projekt zu veröffentlichen.