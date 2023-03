PM: Die Funktionen und Spezifikationen von The Last of Us Part I PC im Detail (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Nach dem erfolgreichen Debüt auf der PlayStation 5-Konsole im letzten Jahr findet The Last of Us Part I am 28. März den Weg auf den PC! Da es das erste Mal ist, dass The Last of Us über Steam und den Epic Games Store auf PC verfügbar sein wird, können wir es kaum erwarten, dass neue und wiederkehrende Spieler Joels und Ellies emotionale Reise auf einer neuen Plattform erleben.

Ob ihr den Launch von The Last of Us Part I auf PC als Neuling angeht – vielleicht habt ihr The Last of Us auf HBO gesehen und wollt ins Spiel einsteigen? – oder ob ihr ein wiederkehrender Spieler seid, der dieses unvergessliche Abenteuer noch einmal komplett erleben will, wir hoffen, dass die PC-Version für alle ein spannendes Spiel sein wird.

Wir haben bereits bestätigt, dass die PC-Version von Part I dieselben Hauptinhalte bieten wird wie ihr Pendant für PS5, doch da die PC-Veröffentlichung näher rückt, konnten wir weitere Informationen an einigen beängstigenden Clickern vorbeischmuggeln, die mehr darüber verraten, was die Spieler erwarten dürfen.

Wie auch immer eure Vorgeschichte mit The Last of Us Part I aussieht, die Veröffentlichung auf PC bietet viele PC-Funktionen, um Joel und Ellies spannungsvolle und unvergessliche Reise zum Leben zu erwecken. Diese Version von The Last of Us Part I ist mit PC-spezifischen Komfortverbesserungen für den PC optimiert. Part I bietet Unterstützung für AMD FSR 2.2, Nvidia DLSS Super Resolution*, VSync und Optionen zur Begrenzung der Bildrate sowie eine Vielzahl an Funktionen, die speziell für den PC entwickelt wurden, unter anderem anpassbare Texturenqualität, Schatten, Reflexionen, Umgebungsverdeckung und vieles mehr.

In den Erlebnissen von Joel und Ellie können die PC-Spieler dank 4K-Auflösung** in wunderschöne und doch gespenstische Umgebungen mit atemberaubendem Detailreichtum eintauchen. Von den rauen, beklemmenden Straßen der Bostoner Quarantänezone bis zu den überwucherten und verlassenen Häusern in Bills Stadt und vielem mehr – begebt euch auf eine wunderschöne Reise durch die Vereinigten Staaten von Amerika mit Ultra-Breitbild-Unterstützung für die Bildseitenverhältnisse 21:9 Ultrawide und 32:9 Super Ultrawide.

Erlebt all diese Orte, indem ihr heimlich durch verlassene Häuser und Städte schleicht (und auf der Suche nach Vorräten Schubladen und Schränke durchwühlt), oder stürzt euch in spannungsgeladene, fesselnde Action mit 3D-Audio-Unterstützung, um das Rascheln der Blätter, das Klirren von Glas oder die Schritte von Gegnern, die euch auflauern wollen, besser zu hören***.

The Last of Us Part I auf PC bietet Unterstützung für den DualSense Wireless-Controller über eine Kabelverbindung, damit die Spieler die Wucht der Schlacht, das Donnern vorbeifahrender Panzer und vieles mehr über haptisches Feedback und dynamische Trigger spüren können. Durch die Unterstützung des DUALSHOCK 4 Wireless-Controllers und einer Vielzahl anderer Gamepads sowie Tastatur und Maus können die Spieler ihren Spielstil nach den eigenen Vorlieben anpassen. Die PC-Veröffentlichung beinhaltet eine Reihe an neuen Optionen zur Anpassung der Steuerung, darunter eine vollständige Neuzuweisung der Steuerung, primäre und sekundäre Zuweisungen für die Steuerung mit Tastatur und Maus, einen adaptiven Modus, der es den Spielern ermöglicht, Tastatur- und Controller-Eingaben zu kombinieren, und vieles mehr.

Während unser Team nach der Veröffentlichung von Part I auf PS5 hart an der PC-Version gearbeitet hat, haben wir auch immer auf das Feedback unserer Spieler gehört. The Last of Us Part I auf PC wird eine Reihe an Fehlerkorrekturen und Verbesserungen im gesamten Spiel beinhalten – in großen Teilen dank des Community-Feedbacks.

Um ein reibungsloses Erlebnis zu gewährleisten, empfehlen wir die folgenden PC-Spezifikationen:

Ob ihr neue oder alte Spieler seid, The Last of Us Part I auf PC wird euch dasselbe Kern-Gameplay-Erlebnis bieten wie die Version für PS5, darunter die preisgekrönte Kampagne, das „Left Behind“-DLC-Kapitel, zusätzliche Modi wie Schnelllauf-Modus****, „Endgültiger Tod“-Modus und Fotomodus. Die PC-Veröffentlichung von Part I wird auch den Satz an Barrierefreiheitsoptionen von The Last of Us Part I beinhalten, damit die Spieler das Spiel an ihre Bedürfnisse und Vorlieben anpassen können.

Wenn ihr schon die Tage bis zur Veröffentlichung herunterzählt, könnt ihr The Last of Us Part I auf PC ja vorab kaufen!

Die Firefly Edition von The Last of Us Part I auf PC über Steam ist in den USA, Frankreich, Deutschland, Belgien, Niederlande und Luxemburg noch in begrenzten Mengen über direct.playstation.com erhältlich. Kauft sie vorab, um ein SteelBook, gedruckte Versionen von The Last of Us: American Dreams Comics und mehr zu erhalten.

The Last of Us Part I PC Firefly Edition: direct.playstation.com

Außerdem können die Standard und die Digital Deluxe Edition von The Last of Us Part I noch vorab gekauft werden. Alle Vorabkäufer erhalten Bonus-Zusätze und Bonus-Waffenteile für ihr Abenteuer, während die Digital Deluxe Edition vorzeitige Freischaltungen im Spiel, kosmetische Gegenstände und vieles mehr beinhaltet. Eilt los und begebt euch zu den folgenden Shops, um jetzt eure Kopie vorab zu kaufen:

The Last of Us Part I PC Digital Deluxe Edition: Steam | Epic Games Store

The Last of Us Part I PC: Steam | Epic Games Store

Wir sind von der unglaublichen Unterstützung für die Reihe durch neue und alte Fans über all die Jahre hinweg – und insbesondere seit Anfang 2023 – absolut überwältigt. Wir sind den unglaublichen Fans so dankbar – neuen und alten, die die TV-Serie The Last of Us auf HBO lieben, und jedem, der sich in unsere Spiel gestürzt hat und sich mit dieser PC-Veröffentlichung aktuell darauf freut. Vielen Dank euch allen für eure Unterstützung und wir können es kaum erwarten, am 28. März weitere Spieler bei Joels und Ellies Reise willkommen zu heißen!

* Kompatibler PC und Grafikkarte für optimierte Grafik erforderlich.

** Erfordert kompatiblen PC, Grafikkarte und 4K-Bildschirm.

*** 3D-Audio erfordert Stereokopfhörer oder kompatible Lautsprecher.

**** Spielfortschritt zum Freischalten für The Last of Us Part I Standard Edition erforderlich.