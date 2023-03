PM: Einblicke in die Entwicklung des neuesten PS5-Systemsoftware-Updates (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Das neueste Systemsoftware-Update für die PS5-Konsole wurde gestern weltweit für alle PS5-Spieler veröffentlicht. Viele von euch haben bereits einen Blick auf die neuen Funktionen wie Discord-Sprach-Chats und die 1440p VRR-Unterstützung geworfen.

Um einen Blick hinter die Kulissen zu werfen, haben wir uns mit Hiromi Wakai, Vizepräsident für Produktmanagement mit Sitz in Tokio, zusammengesetzt, um zu erfahren, wie die neuen Funktionen entstanden sind und was nach diesem jüngsten Update als Nächstes ansteht.

Sid: Schön, wieder mit dir zu sprechen, Hiromi! Kannst du uns etwas über deine Rolle bei PlayStation verraten?

Hiromi: Unser Team arbeitet an allen Hardwareprodukten, Netzwerkservices und Systemsoftware-Updates für PlayStation. Ich habe das Glück, unsere Produktentwicklungsstrategie mitgestalten zu können.

Ich begann meine Arbeit bei der Sony Group im Jahr 2001 und wechselte 2005 zu SIE. Ich arbeite also schon seit fast 18 Jahren an PlayStation-Produkten. Die Zusammenarbeit mit unseren Fans und Spielentwicklungspartnern hat uns auf eine wunderbare Reise geführt, auf der wir neue Funktionen und Produkte entwickelt haben, die die Möglichkeiten des Spielens erweitern.

Sid: Der Discord-Sprach-Chat ist eine wesentliche Erweiterung.

Hiromi: Discord-Sprach-Chats waren unserer Community besonders wichtig. Gemeinsam mit dem Discord-Team haben wir hart daran gearbeitet, den Spielern ein Erlebnis zu bieten, das sie hoffentlich genießen werden. Ich benutze Discord, wenn ich mit meinen Freunden, die auf dem PC spielen, einen Raid in Final Fantasy XIV mache. Daher ist der Discord-Sprach-Chat eine Funktion, die ich unbedingt brauche und die wir unserer Community gerne zur Verfügung stellen möchten. Zusammen mit Discord wollen wir es den Nutzern einfacher machen, miteinander in Kontakt zu treten, egal wo sie spielen.

SID: Welche der Funktionen dieses neuen Updates gefallen dir am besten?

Hiromi: Ich bin sehr froh darüber, dass wir die Unterstützung der variablen Bildwiederholfrequenz für 1440p bereitstellen, da diese Funktion von Spielern, die gerne auf Monitoren mit 1440p-Unterstützung spielen, besonders stark nachgefragt wurde. Mit VRR kann die visuelle Leistung von PS5-Spielen verbessert werden. Es ist also sehr aufregend, dass noch mehr Spieler in den Genuss dieser Funktion kommen werden.

Spieler haben jetzt die Möglichkeit, ihren DualSense-Controller über eine kabellose Verbindung zu aktualisieren.

Meiner Meinung nach bietet diese Funktion Spielern mehr Komfort und erleichtert es ihnen ungemein, die Gerätesoftware ihres Controllers zu aktualisieren.

SID: Wie bestimmt ihr, welche Funktionen Teil eines Systemupdates sein werden?

Hiromi: Es sind die Spieler, die uns inspirieren, und wir richten uns ständig nach ihrem Feedback. Wir denken immer darüber nach, welche Funktionen sich unsere Fans wohl wünschen und wie wir ihr Spielerlebnis auf der PS5 noch unterhaltsamer, sozialer und vernetzter gestalten können. Außerdem ist es für uns wichtig, dass die Spieler möglichst einfach in die Erlebnisse einsteigen können, die sie auf der PS5 genießen möchten. Wir führen eine sehr lange Liste von Funktionen und überlegen uns genau, wie wir unsere Zeit und unsere Ressourcen priorisieren, um die Funktionen bereitzustellen, die den größten Einfluss auf die Spielerfahrung haben.

Uns geht es nicht nur darum, das wesentliche PS5-Erlebnis zu verbessern, sondern auch um die Bereitstellung großartiger integrierter Plattformerlebnisse für neue Produkte, wie z. B. die umfassenden Steuerungsanpassungsoptionen für den DualSense Edge Wireless-Controller und PlayStation VR2 Wir freuen uns darauf, Spielern in Zukunft noch mehr neue Funktionen präsentieren zu können!

SID: Auf welche Herausforderungen stoßt ihr bei der Entwicklung eines Systemupdates? Ich vermute, dass einige davon komplizierter sind, als sie scheinen …

Hiromi: Da vermutest du richtig. Jedes Systemupdate ist ein sehr großer Entwicklungsaufwand mit vielen Dutzenden Updates – von wichtigen Funktionen bis hin zu kleineren Verbesserungen. Selbst ein kleines Update kann eine Menge technischer Ressourcen und Zeit in Anspruch nehmen, sodass es immer eine dynamische und aufregende Herausforderung ist, den Überblick über alle Details zu behalten und sicherzustellen, dass wir qualitativ hochwertige Erlebnisse liefern, die die Erwartungen unserer Spieler erfüllen. Deshalb verlassen wir uns so sehr auf die Spieler, die uns helfen, diese Funktionen in unseren Betas zu testen und sicherzustellen, dass sie bei der globalen Einführung tatsächlich gut ankommen.

Glücklicherweise arbeite ich mit einem wunderbaren Team hier in Tokio und auf der ganzen Welt zusammen. Um ein erfolgreiches Systemupdate bereitzustellen, ist eine intensive Zusammenarbeit über verschiedene Regionen hinweg erforderlich. Ich möchte unserem globalen Team für seine harte Arbeit danken und unseren Fans dafür, dass sie uns immer wieder tolles Feedback und Ideen geben, womit sie die Messlatte immer höher legen.

SID: Wie integriert ihr Feedback von Beta-Testern?

Hiromi: Beta-Tests sind ein entscheidender Schritt zur Qualitätssicherung bei der Einführung neuer Systemsoftwarefunktionen. Sie geben uns die Möglichkeit, neue Funktionen in großem Umfang zu testen und alle wichtigen Änderungen zu ermitteln, die wir vor der offiziellen globalen Einführung vornehmen müssen. Das ist jedoch nicht alles: Nach jeder Veröffentlichung der Systemsoftware greifen wir auf das Feedback der Spieler zurück und sammeln Daten darüber, wie die Spieler mit den neuen Funktionen umgehen, damit wir das Spielerlebnis für alle weiter verbessern können. Darauf konzentrieren wir uns und das ist uns wichtig.

Sid: Woran arbeitet dein Team jetzt, da das neuesten PS5-Systemupdate veröffentlicht wurde?

Hiromi: Wir arbeiten an weiteren neuen Funktionen für Spieler, über die wir hoffentlich bald mehr berichten werden. Ich freue mich, dass so viele Spieler die Funktionen des neuesten Updates genießen. Trotzdem geht unsere Mission, das Spielen auf PS5 zum bestmöglichen Erlebnis zu machen, weiter.

Es ist ein Privileg für uns, unseren Fans diese Updates zur Verfügung zu stellen. Ich glaube wirklich, dass sie das Resultat guter Zusammenarbeit sind. Vielen Dank an alle in unserer Community für eure anhaltende Unterstützung. Das war noch nicht alles, haltet euch also auf dem Laufenden!