PM: Die Deluxe Edition der erfolgreichen Transportsimulation Transport Fever 2 erscheint heute für PC, Mac & Linux/Steam OS (Cosmocover)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Die Deluxe Edition der erfolgreichen Transportsimulation Transport Fever 2 erscheint heute für PC, Mac & Linux/Steam OS

– Wer Transport Fever 2 bereits besitzt kommt dank des kostenfreien Updates in den Genuss von verbesserter Grafik, Controller-Unterstützung und vielem mehr und kann das Spiel mit dem Deluxe Upgrade Pack DLC zur Deluxe Edition upgraden –

AMSTERDAM – 9. März 2023 – Good Shepherd Entertainment und das Entwicklungsstudio Urban Games haben heute die Transport Fever 2 – Deluxe Edition – die neueste Version des Transportsimulationsbestsellers mit massenweise exklusiven Inhalten – für PC, Mac und Linux/Steam OS zum Preis von 47.99€ veröffentlicht. Spielerinnen und Spieler, die Transport Fever 2 bereits ihr Eigen nennen, können mit dem Transport Fever 2: Deluxe Upgrade Pack DLC zum Preis von 9.99€ das Spiel um die komplette Ladung Deluxe-Inhalte erweitern. Zusätzlich bekommen alle, die bis zum 16. März die Deluxe Edition beziehungsweise den Deluxe Upgrade Pack DLC kaufen, das ”Early Supporter Pack”mit exklusiven Skins für fünf Fahrzeuge kostenfrei dazu.

Die Transport Fever 2 – Deluxe Edition umfasst:

Ein kostenfreies Update für Transport Fever 2 ist ab heute ebenfalls für alle verfügbar. Dieses Update beinhaltet eine grosse Auswahl an Verbesserungen, darunter verbesserte Grafik, neu modellierte Fahrzeuge mit noch mehr Details und verbessertem Rendering sowie Controller-Support. Spielerinnen und Spieler können nun zwischen dem klassischen Interface und einem neuen, auf Controller optimierten UI wählen. Zu guter Letzt verbessert das Update die Stabilität, Performance, Speichernutzung und Ladezeiten des Spiels, behebt verschiedene Bugs und bessert das Spiel noch an anderen Ecken aus.

Transport Fever 2 wurde ursprünglich im Dezember 2019 veröffentlicht und hat seitdem bereits mehr als eine halbe Million Spielerinnen und Spieler aus der ganzen Welt begeistern können. Damit ist es der bislang erfolgreichste Teil der Serie. Transport Fever 2 bietet mehr als 170 Jahre realistische Technologiegeschichte und lädt dazu ein, ein eigenes Transport-Imperium zu errichten und zu meistern. Spielerinnen und Spieler versorgen die Welt mit der nötigen Verkehrsinfrastruktur zu Land, zu Luft und auf der See und machen damit ihr Vermögen. Dabei stehen ihnen über 200 detailliert nachgebildete Fahrzeuge aus Europa, Amerika und Asien zur Verfügung.

In drei Story-Kampagnen mit Voice-Over und Zwischensequenzen gilt es die grössten logistischen Herausforderungen von 1850 bis heute zu meistern. Auf den gewaltigen Sandbox-Karten des Freispiels sind der eigenen Kreativität keine Grenzen gesetzt – dank der zugänglichen Konstruktionswerkzeuge und der realistischen Verkehrs- Stadt- und Wirtschaftssimulation erblühen schon bald detailreiche Metropolen und geschäftige Handelszentren auf der Karte. Mit Hilfe des Ingame-Karteneditors und umfangreicher Modding-Unterstützung können Landschaften, Missionen und Fahrzeuge nach Belieben erstellt und dank des Steam-Workshop-Supports mit aller Welt geteilt werden. Die Deluxe Edition gibt Spielerinnen und Spielern noch mehr Inhalte an die Hand und dank des kommenden kostenfreien Updates erstrahlen die beeindruckenden Transportimperien bald in noch schönerem Glanz.

Transport Fever 2 – Deluxe Edition kann ab sofort auf Steam , GOG.com und im Epic Games Store erworben werden.

*Das “Early Supporter Pack” ist bis zum 16. März 2023 verfügbar.

Über Good Shepherd Entertainment

Good Shepherd Entertainment ist ein preisgekrönter unabhängiger Videospiel-Publisher mit Sitz in den Niederlanden. Good Shepherd hat eine starke globale Präsenz aufgebaut und begleitet talentierte und innovative Entwicklungsteams dabei, Spiele zu schaffen, die Freude bereiten, überraschen, herausfordern und – am wichtigsten von allem – unterhalten. Sie tun dies, indem sie Kreative mit Autor*innen, Musiker*innen und IP-Inhaber*innen zusammenbringen und durch strategische Zusammenarbeit mit einigen der bekanntesten Namen der Industrie, darunter Devolver Digital, Croteam und Perfect World. Zusätzlich zu den von der Kritik gelobten Titeln John Wick: Hex und Monster Train, beinhaltet GSEs Titelauswahl eine weite Reihe an Titeln, darunter Hellboy Web of Wyrd, Phantom Doctrine, die Transport Fever-Reihe und die Hard West-Reihe. Mehr Informationen gibt es auf www.GoodShepherd.games

Über Urban Games

Urban Games ist ein unabhängiges Videospiel-Entwicklungsstudio aus Schaffhausen (Schweiz). 2013 gegründet, veröffentlichte das Studio 2014 sein Erstlingswerk – Train Fever – und 2016 seinen zweiten Titel – Transport Fever. Beide Spiele wurden bereits innerhalb der ersten Wochen nach Veröffentlichung profitabel und mit über einer halben Million verkaufter Einheiten ermöglichte Transport Fever dem Studio sein starkes Wachstum fortzusetzen. Der dritte Titel von Urban Games, Transport Fever 2, wurde am 11. Dezember 2019 veröffentlicht. www.Urbangames.com