Far Cry 5 bekommt Jubiläums-Patch für 60fps und Free Weekend

Rechtzeitung zum fünfjährigen Jubiläum nach Release wird Ubisofts Open-World-Abenteuer Far Cry 5 mit einem Patch für die aktuellen Konsolen von Sony und Microsoft bedacht. Damit kann der Kampf gegen die Sektenfamilie Seed ab sofort auch in 60 fps in allen Spielmodi einschließlich der DLC bestritten werden. Auf Xbox Series X wird zudem 4K-Auflösung mit 3840 x 2160 Pixel geboten, während ihr auf der PS5 mit 2880x1620 vorlieb nehmen müsst. Die deutlich schwächere Xbox Series S kommt auf 1080p, soll aber ebenfalls 60fps unterstützen.

Wer in den mittleren Westen der USA aufbrechen will, kann das alleine oder im Koop zudem im Rahmen eines "Free Weekends" zwischen dem 23. und 27. März tun. Hier steht das komplette Spiel kostenfrei zur Verfügung. Zudem ist der Titel auch Bestandteil des Xbox Gamepass und von Playstation Plus ab Stufe Extra. Unten eingebunden stellt euch Benjamin Braun im damaligen Testvideo die Stärken und Schwächen vor.