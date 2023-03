PM: Entspannt zocken an trüben Tagen mit PlayStation Plus (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Zu den wohl schönsten Beschäftigungen an kalten und trüben Tagen gehört die Zeit vor der Konsole. Wenn der Regen leise ans Fenster prasselt, es sich mit einer kuscheligen Decke auf der Couch gemütlich macht, ein leckeres Heißgetränk auf den Tisch stellt und in einer der zahlreichen Welten versinkt, die PlayStation zu bieten hat. Was will man mehr?

Wusstet ihr, dass im Spielekatalog von PlayStation Plus viele Titel zur Verfügung stehen, die sich perfekt für eine entspannte Gaming-Session an kalten Tagen eignen? Wir haben die Liste mal durchstöbert und einige Highlights für euch herausgesucht.

Katzen haben in Videospielen schon immer mal kleine Auftritte gefeiert. Für eine Hauptrolle reichte es meistens aber nicht. Mit Stray ändert sich das jetzt! Hier dürft ihr die flauschigen Vierbeiner nicht nur streicheln, sondern endlich selbst eine Geschichte aus der Perspektive einer streunenden Katze erleben. Eure Aufgabe? Sich in einer fremden Welt voller Roboter zurechtfinden, um schnellstmöglich die verlorene Katzenfamilie aufzuspüren

Auf der Reise müsst ihr euch dabei unterschiedlichen Rätseln und Aufgaben stellen, wenn ihr vorankommen möchtet. Begleitet werdet ihr von einer Drohne, die freundlicherweise alle Texte übersetzt. Hinter den lebensechten Bewegungen der Katze steckt übrigens ein reales Vorbild. Das Entwicklerteam von BlueTwelve hat Kater Murtaugh adoptiert. Als Mitglied von PlayStation Plus Extra könnt ihr Stray ab sofort auf PS5 und PS4 zocken!

Viele von euch werden sicherlich schon Tetris gespielt haben. In der Art und Weise, wie der Klassiker in Tetris Effect: Connected präsentiert wird, habt ihr das Spiel aber bestimmt noch nicht erlebt. Der Titel bietet einen speziellen audiovisuellen Stil, der ein besonderes Erlebnis für Augen und Ohren liefert. Hinter dem Projekt steckt Takashi Ishihara, der bereits für Rez oder auch Lumines verantwortlich war.

Am Kernprinzip von Tetris ändert sich aber auch in dieser Version nichts. Ihr müsst mehrere Varianten von herunterfallenden Blöcken – auch Tetrominos genannt – in einer horizontalen Reihe platzieren, damit diese vom Spielfeld verschwinden und ihr dafür Punkte einsammelt. Ein Multiplayer- und VR-Modus ist ebenfalls in Tetris Effect: Connected enthalten.

Wenn ihr euch kreativ austoben wollt, dann könnte Concrete Genie genau das Richtige für euch sein. Ihr schlüpft in die Rolle von Ash – einem Jungen aus Denska, die der Dunkelheit zum Opfer gefallen ist und sich so zu einer verlassenen und tristen Küstenstadt entwickelt hat. Eure künstlerischen Ideen sollen dem Örtchen aber endlich wieder Leben einhauchen.

Direkt zu Beginn des Abenteuers findet ihr nämlich einen magischen Pinsel, mit dem ihr die leeren Wände nach euren Vorstellungen bemalen könnt. Auch Vorlagen lassen sich in der Spielwelt finden. Neben der Kreativität, sind in Concrete Genie außerdem eure Fähigkeiten im Jump-’n’-Run- und Rätsel-Genre gefragt. Macht es euch gemütlich und ladet das Spiel noch heute mit PlayStation Plus Extra herunter.

Die Geschichte von Life is Strange: Before the Storm ist drei Jahre vor den Ereignissen von Life is Strange angesiedelt. Schauplatz des Prequels ist erneut Arcadia Bay, wo ihr diesmal die Kontrolle über Chloe Price übernehmen werdet – eine der beiden Hauptfiguren aus dem Originalspiel. Insgesamt drei Episoden umfasst die Staffel von Before the Storm, in der es hauptsächlich um die Freundschaft zwischen Chloe und Rachel Amber geht. Zwei Teenager, deren Persönlichkeiten kaum unterschiedlicher sein könnten.

Fans von Life is Strange werden im Prequel übrigens auf viele bekannte Charaktere treffen. Die komplette Staffel von Before the Storm steht ab sofort mit der Extra-Mitgliedschaft von PlayStation Plus bereit. Wenn ihr Life is Strange mit Max und Chloe nachholen oder einfach nochmal erleben wollt, findet ihr die Staffel mit den fünf Episoden ebenfalls im Spielekatalog.

Eine beeindruckende Spielwelt erwartet euch hingegen in Shadow of the Colossus. Im Spiel von Team ICO und Fumito Ueda (Ico & The Last Guardian) werdet ihr quasi mit einer fast unlösbaren Aufgabe konfrontiert. Ihr müsst 16 unterschiedliche Kolosse bezwingen, die sich im Land befinden. Für den Protagonisten Wander zählt allerdings nur ein Ziel. Das Leben eines Mädchens zu retten! Gemeinsam mit Pferd Agro und einem mächtigen Schwert macht sich Wander auf den Weg, um die gigantischen Kolosse zu Fall zu bringen. Die PS4-Version des PS2-Klassikers bietet zudem grafische Verbesserungen, einen Fotomodus und mehr.

Ein Abenteuer in den Tiefen des Meeres steht mit ABZÛ auf dem Programm. Erkundet eine lebendige Unterwasserwelt, in der ihr auf unzählige Spezies treffen, Geheimnisse erkunden und mit Lebewesen auf besondere Art interagieren werdet. Taucht ein in die wundervollen Meereslandschaften und genießt die einzigartige Atmosphäre, die euch das Spiel liefert. Das Team von ABZÛ war übrigens auch schon für Titel wie Journey und Flower verantwortlich. Mit der Mitgliedschaft bei PlayStation Plus Extra könnt ihr das Unterwasserabenteuer jetzt sofort starten!

Ihr habt Lust auf ein Rollenspiel – wollt aber trotzdem in einer großen Sandbox-Spielwelt für den Wiederaufbau eines Königreichs sorgen? Dann schaut euch mal Dragon Quest Builders an. Als auserwählter Erbauer müsst ihr es mit dem Drachenfürsten aufnehmen, der die Welt von Alefgard mit Monstern ins Chaos gestürzt hat. Im Spin-Off der legendären RPG-Reihe müsst ihr euch aber nicht nur im Kampf beweisen.

Auch das Königreich muss Stück für Stück wieder im alten Glanz erstrahlen. Sammelt in der Spielwelt unterschiedliche Materialien, stellt hilfreiche und starke Gegenstände her, die euch beim Bauen sowie im Kampf weiterhelfen und beendet die dunkle Zeit des Drachenfürstens. Teil 1 und 2 von Dragon Quest Builders sind im Spielekatalog von PlayStation Plus Extra erhältlich. Ein Highlight der Fortsetzung ist der Multiplayer für vier Spieler, mit dem ihr auch gemeinsam bauen dürft!

Natürlich könnt ihr mit eurer Mitgliedschaft bei PlayStation Plus Extra noch viele weitere Titel aus dem Spielekatalog herunterladen und zocken! Eine komplette Auswahl gibt es entweder auf eurer PlayStation-Konsole oder auf unserer Webseite. Ausgewählte Highlights haben wir zuletzt auch im PlayStation Blog vorgestellt.