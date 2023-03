PM: Die Krankenhaus-Management-Simulation Galacticare heilt noch 2023 die Galaxie (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Die Krankenhaus-Management-Simulation Galacticare heilt noch 2023 die Galaxie

– Übernehmt die Leitung des beste Krankenhauses des Universums –

Brighton, UK – 9. März 2023 – Das unabhängige Entwicklungsstudio Brightrock Games und das neue Label CULT Games haben heute Galacticare – eine Sci-Fi-Krankenhaus-Management-Simulation mit komplexen Mechaniken und einer Tiefgehenden Story – angekündigt. Der Release ist für 2023 für Steam, Xbox Series X/S, PlayStation 5 und GOG geplant.

Seht euch hier den Ankündigungstrailer an:

Begebt euch im Namen von Galacticare auf ein Sci-Fi-Abenteuer durch bunte Zukunftswelten, voller potentiell tödlicher Krankheiten. Galacticare ist eine interstellare Krankenhauskette, die mehr Genesungen als Todesfälle verbuchen kann – was im 23. Jahrhundert ein Novum ist. Entwerft und verwaltet Krankenhäuser, die auf die jeweiligen Gegebenheiten ausgelegt sind, seien es vulkanische Planeten, Weltraum-Friedhöfe oder hellseherische Aliengottheiten.

Die Geschichte des Spiels mit ihren Irrungen und Wirrungen umfasst weit mehr als nur das Krankenhaus. Die Charaktere an eurer Seite gehen mit euch durch Dick und Dünn und die Bindung zwischen euch wird mit dem Spielfortschritt stetig anwachsen. Sei es eure bürokratische Assitenz-KI, der unermüdliche Hausmeisterroboter oder die Vielzahl an Beraterinnen und Beratern, die ihr engagiert – im Laufe der Zeit werden sie euch alle ans Herz wachsen.

Features des Spiels:

ÜBER BRIGHTROCK GAMES

Brightrock Games ist ein unabhängiges britisches Spieleentwicklungsstudio mit Sitz in Brighton, mit einem Kernteam aus 15 Personen. Anfangs eine Ansammlung aus Moddern, Enthusiasten und vor allem Spielern, hat sich die Gruppe unter dem Banner von Subterranean Games versammelt, um ein Genre wiederzubeleben, das die AAA-Szene vergessen zu haben schien. Die Liebe zum oft übersehenen Dungeon-Management-Genre führte im April 2015 zum Release von War for the Overworld für PC, Mac und Linux. Nach diesem erfolgreichen Titel benannte sich das Team in Brightrock Games um, um den sich erweiternden Horizont des Studios abzubilden. Das Ziel von Brightrock Games ist es, Strategie-Management-Spiele mit packender Story zu entwickeln, die das Medium Videospiel nach vorne bringen.

ÜBER CULT GAMES

CULT Games ist ein neues Videospielelabel, das mit talentierten Entwicklungsstudios zusammenarbeitet um herausragende Spiele mit Community-Fokus zu erschaffen. Mit einem Team, das Jahrzehnte an Erfahrung im Bereich kommerziell und kritisch erfolgreicher Videospiele und Unterhaltungsprodukte vorzuweisen hat, veröffentlicht das eifrige und hart arbeitende Team mit Sitz in London 2023 sein erstes Spiel.