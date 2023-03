PM: International Women’s Day: Xbox unterstützt Frauen im Gaming (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Obwohl Gaming schon sehr früh zu einer absoluten Herzensangelegenheit für mich wurde, hatte ich es schwer an meiner Schule – einer reinen Mädchenschule – Gleichgesinnte zu finden. Abgesehen von gelegentlichen Partyspielen schien mir Gaming keine Option zu sein, um Freund*innen zu finden oder Zeit mit ihnen zu verbringen. Als Mädchen konnte ich mich außerdem nicht mit der vermeintlichen Wettbewerbs- und Machokultur identifizieren, die man damals noch mit Gaming assoziierte. Nur wenige Spiele wurden für Mädchen vermarktet, und in den meisten ging es um Haustiere oder Puppen. Diese Spiele machten mir zwar auch Spaß, aber ich hatte Hunger auf Rollenspiele, Shooter und actiongeladene Abenteuer. Ich wollte die Heldin meiner eigenen Geschichte sein. Einer meiner Brüder hingegen zockte regelmäßig mit seinen Kumpels auf Halo-LAN-Partys oder online via Xbox Live. Ich konnte nicht anders, als neidisch zu werden, denn für mich war dies keine Option.

Ich bin dankbar, dass die Branche sich so verändert hat und mittlerweile viel einladender und inklusiver gegenüber allen Arten von Menschen geworden ist. Ich arbeite mittlerweile seit fünf Jahren bei Microsoft und liebe meine Position als Senior Product Managerin für den Xbox Store. Ich bin stolz darauf, Teil eines Unternehmens zu sein, das sich ständig weiterentwickelt, um die Vielfalt in seiner Spielesammlung und unter den Entwickler*innen schätzt. Außerdem erfüllt es mich mit Freude, im Rahmen des Microsoft TEALS-Programms Highschool-Schüler*innen in Informatik zu unterrichten. In diesem Projekt arbeite ich eng mit freiwilligen Branchen-Expert*innen und Lehrer*innen zusammen um einen nachhaltigen Lehrplan zu erstellen, der den Schüler*innen die Inhalte praxisnah vermittelt. Es bedeutet mir sehr viel, dass immer mehr Frauen in diesen Klassen vertreten sind und ich ein Vorbild für diejenigen sein kann, die sich für STEAM-Karrieren (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) interessieren.

Halo war das erste Spiel, in dem ich meinen Charakter so anpassen konnte, dass er mich in irgendeiner Weise repräsentieren konnte. Auch heute liebe ich es, wenn ich in einem Spiel – sei es nun Disney Dreamlight Valley, Fortnite oder Animal Crossing – mein Aussehen, die Ausrüstung oder die Skins meiner Figur anpassen kann. Ich identifiziere mich mit meinem Charakter und baue eine emotionale Verbindung auf, die mich immer wieder dazu bringt, meine Konsole einzuschalten, mich in eine Decke zu kuscheln und immer wieder meine Lieblingsspiele zu besuchen.

Zu Ehren des Internationalen Frauentages 2023 stellen wir Dir heutige einige Projekte von Team vor, die Frauen und explizit Frauen aus dem Gaming-Kosmos fördern und unterstützen:

Microsoft Rewards-Mitglieder können auf ihrer Konsole Punkte sammeln und an Organisationen spenden, die Frauen unterstützen. Ein gutes Beispiel für eine solche Organisation, für die auch aus der DACH-Region gespendet werden kann, findest Du hier:

Microsoft Rewards-Punkte kannst Du auf diverse Arten und Weisen verdienen. Downloade beispielsweise einfach die Microsoft Rewards App auf Deine Konsole, kaufe im Anschluss neue Spiele oder zocke Deine Lieblingsspiele. So verdienst Du ganz einfach Punkte, die Du für reale Belohnungen einsetzen oder spenden kannst, um gemeinsam mit Xbox Gutes zu tun.

“Ich konzipiere meine Arbeit auf Basis digitaler und physischer Erlebnisse, deren Eindrücke ich in immersiven Bildwelten verdichte. Dabei lasse ich mich oft von der Gaming-Community und ihren kreativen Charakteren oder von fremdartigem Worldbuilding inspirieren. Daher freue ich mich besonders, Teil der Feierlichkeiten rund um den Women’s History Month bei Xbox zu sein und ein eigenes Designkonzept beizusteuern. In diesem Konzept verarbeite ich die Kraft, die dem eigenen Wachstum und persönlichen Träumen innewohnt. Denn es ist immer wieder eine inspirierende Reise, die eigene Komfortzone zu verlassen, auch wenn man das Ergebnis noch nicht kennt.

Meine Kreativität wurde von meinem Verständnis von Weiblichkeit beflügelt. Für mich ist es die Fähigkeit, die Schönheit in allem in der Welt zu entdecken – auch an Orten, die Du noch nie besucht hast, oder in Gefühlen, die Du noch nie erlebt hast. Ich spüre auch ganz persönlich den Weg, der vor mir liegt, dessen Ziel mir aber noch verborgen bleibt. Auf spiritueller Ebene empfinde ich eine deutliche Verbindung zu meiner Zukunft, die mein persönliches Wachstum aber bereits jetzt antreibt. In meiner künstlerischen Arbeit heben goldene Strahlen einen Xbox-Controller hervor. Sie stehen für die positive Energie, die die Gaming-Community mit ihrer Leidenschaft in die Welt trägt. Gleichzeitig laden weitere abstrakte Formen und überlebensgroße Objekte uns dazu ein, groß zu träumen und zu wissen, dass wir die Macht haben, unser eigenes Schicksal zu gestalten.”

Du willst noch in weitere von Tachas bildgewaltigen Arbeiten eintauchen? Dann schau einfach bei HOTSUPPLY vorbei.

Nicht nur international, sondern auch lokal wollen wir bei Xbox die Stimmen und Positionen von Mädchen und Frauen in der Gaming-Community stärken. Anlässlich des International Women’s Day sprechen wir daher in #WeAreAllGaming Staffel 6 mit Teilnehmerinnen und Organisatorinnen von PROJECT QUEENS. Dieses Turnier von PROJECT V bietet VALORANT-Spielerinnen aus dem DACH-Raum die Möglichkeit, sich miteinander zu messen und zu vernetzen. Damit schafft PROJECT QUEENS eine höhere Aufmerksamkeit für Frauen im Esport und ein Forum für den Austausch. Wir von Xbox sind von diesem Einsatz begeistert, weshalb wir uns besonders freuen, dass PC Game Pass PROJECT QUEENS ab sofort als offizieller Partner unterstützt. Falls Du mehr über PROJECT QUEENS wissen möchtest, wirf einen Blick in unsere aktuelle Staffel #WeAreAllGaming.

Unabhängig davon, wo sie sich in ihrer Karriere befinden, sind die weiblichen Microsoft-Mitarbeiterinnen unverzichtbar für unsere Mission, unseren Erfolg und unsere Arbeitskultur. Unsere talentierten Xbox-Mitarbeiter*innen haben eine ganze Reihe von Zusprüchen und Zitaten zusammengestellt, die sie auf ihrem persönlichen Werdegang inspirieren. Du findest sie in einem interaktiven Deck zum Download und Ausdrucken. Du kannst die verschiedenen Karten als Teil Deiner Selfcare-Routine nutzen, um Dich von den kraftvollen Worten inspirieren zu lassen und positiv in den Tag zu starten.

Die Xbox Ambassadors-Community besteht aus vielfältigen Spieler*innen aus der ganzen Welt und wir lieben es, ihre inspirierenden Geschichten mit der Community zu teilen. Anlässlich des Women’s History Month haben wir ausgewählte Xbox Ambassador Community Champions gefragt, was es für sie bedeutet, eine Frau in der Spielebranche zu sein.

Hier findest Du einen kleinen Ausschnitt aus unserem Q&A mit Xbox Ambassadors BlondiebutGeeky und oOGingerAleOo.

Was ist Deine Lieblingserinnerung als Gamerin?

“Ich würde sagen, als eine jüngere Gamerin zu mir kam und sich dafür bedankte, dass ich ihr geholfen habe. Wir sehen uns zwar alle als Teil der Gaming-Community, aber es ist besonders schön, eine Art Vorbild für jüngere Frauen zu sein.”

Wie sieht aus Deiner Perspektive die Zukunft des Gaming aus?

“Ich finde, die Zukunft sieht immer vielversprechender aus. Es gibt immer mehr Frauen in der Branche –Spiele-Entwicklerinnen aber auch in Hunderten von anderen Rollen. Frauen werden in allen Bereichen vertreten sein und die Spiele-Branche größer, bunter und diverser machen. Ich beobachte, wie immer mehr abwechslungsreiche Geschichten entstehen, die auch Frauen ansprechen und sie zu Gamerinnen machen. Programme wie STEM und Women in Games ermutigen Frauen, Bereiche zu erforschen, die sie sonst vielleicht nicht interessieren würden. Diese Art von Empowerment ist ein wichtiger Schritt, um die Einstellung von mehr Frauen in den Bereichen Gaming und Technologie zu fördern. Wir müssen das öffentliche Bewusstsein hierfür schärfen und mehr Gespräche über die Repräsentation von Frauen im Gaming führen.”

Die ganze Geschichte findest Du auf dem Visit the Xbox Ambassadors Community Blog. Die Xbox Ambassadors-Community feiert den Women’s History Month mit einer Reihe von XA-Missionen, die großartige Spiele von und mit starken Frauen in den Fokus stellen. Spiele, teile und diskutiere Deine Lieblingsspiele und werde noch heute selbst ein Xbox Ambassador.

Frauen haben die Entwicklung innovativer Technologien schon immer geprägt, was auch für die Geschichte der Videospiele gilt. Darüber hinaus zeigen Studien, dass immer mehr Frauen genauso gerne spielen wie Männer. Repräsentation ist wichtig und Stärke kann vieles bedeuten – vom Mut, es mit einer Horde von Feind*innen aufzunehmen, bis hin zur Fähigkeit, Empathie für andere zu empfinden.

Im März und darüber hinaus rücken wir Spiele in den Mittelpunkt, die auf starke weibliche Protagonistinnen setzen und von Frauen entwickelt wurden. Diese Kollektionen sind das ganze Jahr über in den Microsoft Stores auf Xbox und Windows sowie in der Game Pass-App verfügbar. Sie sind Teil unserer anhaltenden Bemühungen, ein inklusiveres Spiele-Ökosystem zu schaffen und Inhalte zu fördern, die in den Communities Anklang finden.

Zu den Titeln, die in den Microsoft Stores für Xbox und Windows, im Xbox Game Pass und im PC Game Pass angeboten werden, zählen:

SIGNALIS (Erhältlich im Xbox Game Pass, empfohlen ab 18 Jahren) – Das von Yuri Stern und Barbara Wittmann entwickelte Survival-Horror-Abenteuer erzählt die Geschichte des menschenähnlichen Androiden Elster, der sich auf die Suche nach seiner verschwundenen Partnerin Ariane macht. Entdecke schreckliche Geheimnisse, löse herausfordernde Rätsel und lerne furchteinflößende Kreaturen kennen, während Du in einem dystopischen Sonnensystem nach Deiner verlorenen Liebe suchst.

The Walking Dead: Michonne (Erhältlich im Xbox Game Pass, empfohlen ab 18 Jahren) – Verfolgt von ihrer Vergangenheit, erforscht die resiliente Michonne ihr Trauma, das sie in Folge einer verheerenden Zombie-Apokalypse erlitten hat. Nichole Martinez, Meghan Thornton, Erica Harrell und Desirée Proctor haben an dieser zutiefst emotionalen Miniserie mitgeschrieben.

A Plague Tale: Requiem (Erhältlich im Xbox Game Pass, empfohlen ab 18 Jahren) – In dieser herzzerreißenden Fortsetzung von A Plague Tale: Innocence schlüpfst Du in die Rolle von Amicia, der klugen Beschützerin ihres verfluchten jüngeren Bruders Hugo. Begib dich auf eine spannende Reise, um in einer verworrenen Welt voller übernatürlicher Kräfte ein neues Zuhause zu finden, und finde heraus, wie weit Amicia zu gehen bereit ist, um ihren Bruder zu retten.

Cities: Skylines Remastered (Erhältlich im Xbox Game Pass) – Das ursprünglich von der Chefdesignerin Karoliina Korppoo entwickelte Stadtplanungsspiel ist inzwischen in einer überarbeiteten Version für Konsolen erhältlich, die Dir die Möglichkeit bietet, größere und schönere Städte zu bauen. Dieses Spiel fördert vor allem die Kreativität, indem es Dir erlaubt, die Stadt Deiner Träume zu entwerfen und gleichzeitig die sich ständig ändernden Bedürfnisse der Bewohner*innen im Blick zu behalten.

Gears 5 (Erhältlich im Xbox Game Pass, empfohlen ab 18 Jahren) – Als erste weibliche Protagonistin des erfolgreichen Franchises ist Kait Diaz auf der Mission, die Ursprünge der Locust-Horde zu ergründen. Kait kämpft sich tapfer durch Schwärme von Feind*innen und hat verstörende Visionen, die ihr helfen, die Antworten zu finden, nach denen sie sucht. Begleite Kait auf ihrer Reise der Selbstfindung, auf der sie die wahre Geschichte ihrer Familie erfährt.

Xbox führt neue Gamerpics, Profilthemen, Hintergründe und Avatar-Items ein, die in Zusammenarbeit mit den weiblichen Xbox-Communities entstanden sind. Das Gamerpic und das Profilthema sind auf der Konsole und in der Xbox PC-App verfügbar. Avatar-Items und Hintergrundbilder gibt es hier und hier. Die Verfügbarkeit kann je nach Land variieren.

Jeden Montag und Dienstag im März übernehmen einige unserer Lieblingsstreamerinnen den Twitch-Kanal von Xbox, um den Women’s History Month mit Dir zu feiern. Schalte ein und erlebe die gesamte Action auf twitch.tv/xbox!

