PM: Two Point Campus erhält zweite Erweiterung – „Schulgeister“ erscheint am 15. März für PC und Konsolen (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Two Point Campus erhält zweite Erweiterung – „Schulgeister“ erscheint am 15. März für PC und Konsolen

LONDON, 8. März 2023 – Two Point Campus™ schüttelt das Ektoplasma für seinen neuesten Kurs ab. Two Point Studios Limited und SEGA Europe Limited sind stolz darauf, Two Point Campus: „Schulgeister“ zu enthüllen, den zweiten DLC für das beliebte Universitätsmanagementspiel, der am 15. März für 5,99 Euro auf allen Plattformen erscheint. Spieler und Spielerinnen können „Schulgeister“ ab sofort auf Steam und im Microsoft Store vorbestellen.

Die Schüler verschlägt es diesmal nach Lifeless Estate, wo die übliche unheimliche Stille durch ein paranormales Schädlingsproblem gestört wird.

Die Erbin des Anwesens mag zwar schon lange tot sein, aber sie bietet immer noch zwei lebendige neue Kurse an, und du wirst auf einige temperamentvolle neue Schüler-Archetypen treffen, sowie auf viele schaurig-schöne neue Gegenstände, die dir dabei helfen, deinem Campus eine neue Chance im Jenseits zu geben.

Aber nicht nur die Studenten werden sich im Ausschlussverfahren hervortun. Im brandneuen, DLC-exklusiven Herausforderungsmodus-Level hat die Hausmeister-Gewerkschaft die Aufgabe, alle gespenstischen Plagegeister zu beseitigen.

Schnappt euch also euren treuen Ghost-Duster und kämpft das ganze Schuljahr über, um euren Campus geisterfrei zu halten und so viele Geister wie möglich einzufangen! Wir sollten diese Leute wirklich besser bezahlen.

Mit vielen lustigen und fantastischen Kursen, die es zu erforschen gilt, müssen die Spieler ihre Schüler und Lehrer mit allem versorgen, was sie brauchen, um das akademische Jahr erfolgreich zu überstehen.

Fans von Two Point Campus können die neue Erweiterung jetzt vorbestellen und 10% Rabatt auf Steam und im Microsoft Store auf „Schulgeister“ erhalten. Spieler, die den neuen DLC ab dem Launch-Tag kaufen, erhalten bis zum 21. März 2023 10% Early Adopters-Rabatt für PC, PlayStation 4|5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch.

About Two Point Studios Limited

Two Point Studios Limited is a British game developer, based in Farnham, Surrey (UK) and was founded in 2016. Two Point Studios’ small, but dedicated and passionate team have worked on some of the most recognisable brands in gaming, including Fable and Black and White. Drawing on that experience, Two Point Studios released a brand-new IP in the sim genre called Two Point Hospital, which launched for PC in August 2018. For more information about Two Point Studios visit www.twopointstudios.com.

About SEGA Europe Limited

SEGA Europe Limited is the European Distribution arm of Tokyo, Japan-based SEGA CORPORATION, and a worldwide leader in interactive entertainment both inside and outside the home. The company develops and distributes interactive entertainment software products for a variety of hardware platforms including PC, wireless devices, and those manufactured by Nintendo, Microsoft and Sony Interactive Entertainment Europe. SEGA wholly owns the video game development studios Two Point Studios, Creative Assembly, Relic Entertainment, Amplitude Studios, Sports Interactive and HARDlight. SEGA Europe’s website is located at www.sega.co.uk