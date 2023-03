Dungeons & Dragons-Verfilmung: Neuer Trailer, Laufzeit und FSK

PC PS5 MacOS

Am 30. März startet in Deutschland mit Dungeons & Dragons – Ehre unter Dieben ein Fantasyfilm in den deutschen Kinos, der auf der bekannten Pen & Paper-Vorlage von Hasbro basiert und Inspiration für viele Rollenspiele im Bereich der Computer- und Videospiele war.

Mittlerweile ist der dritte Trailer zu dem Film veröffentlicht worden und zeigt, dass mit zahlreichen Monstern, aber auch mit Humor nicht gegeizt wird. Ihr könnt euch den deutschsprachigen Trailer am Ende dieser News anschauen. Der englischsprachige Trailer ist in dem Quellenverzeichnis verlinkt.

Inzwischen ist mit 135 Minuten auch die Lauflänge des Streifens bekannt. In Deutschland hat Dungeons & Dragons – Ehre unter Dieben die Altersfreigabe ab 12 Jahren erhalten und dürfte daher weder zu gruselige, noch zu blutige Abschnitte vorweisen.

Das Drehbuch und die Regie stammen von dem Game Night-Duo Jonathan Goldstein und John Francis Daley. In den Hauptrollen spielen Chris Pine (Star Trek), Michelle Rodriguez (Avatar), Justice Smith (The Voyeurs), Hugh Grant (Operation Fortune), Sophia Lillis, Chloe Coleman und der Bridgerton-Darsteller Regé-Jean Page.