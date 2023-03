Metal - Hellsinger: DLC Dream of the Beast erscheint am 29. März 2023

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Publisher Funcom kündigte soeben an, dass der so schwermetallige wie bleihaltige Rhythmus-Shooter Metal - Hellsinger einen DLC erhalten wird. Dream of the Beast bringt zwei neue Songs mit Vocals von Cristina Scabbia (Lacuna Coil) und Will Ramos (Lorna Shore) ins Spiel. Weitere Neuerungen sind das Maschinengewehr The Red Right Hand und drei Outfits, die Modifikatoren für das Gameplay mit sich bringen.

Dream of the Beast wird am 29. März 2023 erscheinen. Am selben Tag wird ein kostenloses Update zudem freie Song-Auswahl in Metal - Hellsinger einführen.