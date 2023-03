Mechabellum: Mech-Auto-Battler angekündigt

PC

Paradox Arc, das Indie-Publishing-Label von Paradox, hat gestern im Rahmen der "Paradox-Announcement-Show", die komplette Show könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen, Mechabellum präsentiert. Mechabellum ist ein Mech Auto-Battler vom unabhängigen Entwicklerstudio Game River. In Mechabellum schickt ihr gewaltige Mech-Armeen in die Schlacht und rüstet sie auf, um in PvP-Auto-Battles gegen andere Spieler oder die KI anzutreten. Dabei soll auch ein Schere-Stein-Papier-Prinzip zum Zuge kommen.

Paradox Arc fasst die Kern-Features wie folgt zusammen:

Erstellen und Kommandieren einer Armee: Von einem beweglichen Luftfahrzeug, das leicht wie eine Wespe ist, zu einem massiven Vulkan lernt ihr die Stärken und Schwächen einer großen Anzahl an einzigartigen Mechs. Um ihre Zerstörungskraft zu maximieren, könnt die Mechs und ihre Fähigkeiten individuell angepasst werden, bevor sie in den Krieg ziehen.

Kontern für den Sieg: Ihr müsst die Aktionen eueres Feindes antizipieren und eure Mechs strategisch im Schlachtfeld positionieren. Um die Bewegungen der Feinde zu kontern, müsst ihr im Laufe des Kampfes die perfekte Einheitenkombination wählen.

Spezialfähigkeiten wenden das Blatt: Um einen verlorenen Kampf in einen Sieg zu verwandeln, muss der perfekt platzierte Luftangriff gestartet oder Chaos verbreitet werden, indem ihr beispielsweise Crawler-Bots inmitten der Armee des Feindes herbeiruft.

Massive Kämpfe: Ihr müsst auf Granatsplitter, Brandbomben und riesige Laser, die durch die Luft schneiden, achten während sich Kämpfe zwischen den Mech-Armeen entwickeln.

Mechabellum wird am 11. Mai 2023 im Steam Early Access starten. Auf der Steam-Seite findet ihr weitere Informationen und könnt das Spiel auf eure Wunschliste setzen.