Across the Obelisk: Erweiterung The Wolf Wars angekündigt

PC Linux MacOS

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Paradox Interactive hat gestern im Rahmen der "Paradox-Announcement-Show", die komplette Show könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen, dass es die erste vollständige Erweiterung für einen bei Paradox Arc, dem Indie-Label von Paradox, erschienen Titel gibt. Bereits am 30. März könnt ihr die Erweiterung The Wolf Wars für den Roguelite-Deckbuilder Across the Obelisk erschienen. Das ist eine gute Nachricht, denn der Titel des in Madrid ansässigen Entwicklers Dreamsite Games hatte in unserem Spiele-Check bei Release einen sehr guten Eindruck hinterlassen.

The Wolf Wars erweitert die Geschichte und die Welt von Across the Obelisk und fügt einen weiteren Helden zu der Liste der bereits bekannten Gesichter des Spiels hinzu – als diese noch jung waren und noch nicht wussten, was für sie in den Karten stand.

Die Features der Erweiterung:

Lebe das Märchen der Wolfskriege: Ihr spielt durch eine völlig neue unabhängige Zone, die Senenthia aus der Vergangenheit darstellt. Ihr reist dabei zehn Jahre zurück in die Vergangenheit und erlebt die Geschichte der legendären Wolfskriege. Ihr durchlebt Ereignisse und kämpft zusammen mit dem Heldenteam, das damals am Krieg teilgenommen hat. Auf dem Weg durch den Krieg könnt ihr verschiedene Wege wählen.

Neue Charaktere und Haustiere: Sobald die Geschichte Wolfskriege abgeschlossen ist, könnt ihr als neu-spielbaren Charakter Yogger freischalten. Zusätzlich könnt ihr auch den Wolfswelpen Wolfy als neues Pet freischalten.

Neue Helden Skins: Während ihr die Geschichte der Wolfskriege spielt, begegnet ihr mehreren Helden in ihren jüngeren Tagen. Durch das Abschließen ihrer Events werden neue Skins freigeschaltet. Insgesamt sind fünf neue Skins und Events enthalten.

Ihr könnt Across the Obelisk: The Wolf Wars bereits auf eure Steam-Wunschliste setzen.