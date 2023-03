Knights of Pen and Paper 3: Gestern angekündigt, heute erschienen

PC

Auf der gestrigen "Paradox-Announcement-Show", die komplette Show könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen, hat Paradox Arc, das Indie-Label der Paradox-Gruppe, bekanntgegeben, dass es Knights of Pen & Paper zurückbringt, eine von der Popkultur inspirierte, humorvolle, rundenbasierte RPG-Abenteuerserie im Retro-Stil. Knights of Pen & Paper 3 soll noch mehr bizarre Kombinationen von Charaktererstellungskombinationen bieten, neue Mechaniken zum Aufbau von Dörfern und ein neues Fähigkeitensystem an Bord haben. Das Spiel des Studios Kyy Games, die sich für den direkten Vorgänger verantwortlich zeichnen, ist bereits heute für PC erschienen.

Zu den Highlights gehören:

Charaktererstellung: V erbessertes Charaktererstellungssystem. Mit diversen Klassen und Party-Build-Optionen sollt ihr die pixeligen Helden eurer Träume erstellen können.

erbessertes Charaktererstellungssystem. Mit diversen Klassen und Party-Build-Optionen sollt ihr die pixeligen Helden eurer Träume erstellen können. Prestige-Klassen: Ihr könnt neue Prestige-Klassen freischalten, indem ihr die Fähigkeiten von zwei Basis Klassen kombiniert und zusätzlich eure eigene einzigartige Fähigkeit in den Mix integriert. Die neuen Klassenfertigkeiten sollen seltsamer und noch spezieller werden.

Neues Skillsystem: Mit einem neuen Skillsystem sind nun auch Low Level Skills hilfreich. Das neue System skaliert die Fertigkeitseffekte basierend auf den Charakterstatistiken. Alle Fähigkeiten werden automatisch freigeschaltet.

Dorfgebäude: Ressourcen, die ihr während eurer Abenteuer erhalten hat, können nun angewendet werden, um Dorfgebäude zu verbessern, um neue Inhalte freizuschalten.

Verbesserte Grafik: Rettungswürfe undTrolle mit Keule sollen besser aussehen als in den Vorgängern.

Der Preis für Knights of Pen & Paper 3 auf Steam liegt bei 12,79 Euro. Bis zum 14. März könnt ihr von 10 Prozent Rabattt profitieren.