The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition erschienen

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

The Outer Worlds ab 8,79 € bei Amazon.de kaufen.

Private Division, Obsidian Entertainment und Virtuos haben heute bekanntgegeben, dass das Science-Fiction-RPG The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition (Grundspiel im Test) jetzt für Xbox Series X|S, PS5 und PC erhältlich ist.

Die The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition enthält beide DLC und bietet Überarbeitungen in puncto Beleuchtung und Umgebungen, dynamische 4K-Auflösung (4k für Xbox Series X, PC und PS5; 1080p für Xbox Series S) und verbesserte Details, die die Charaktere noch realistischer machen sollen. Außerdem wurde die Levelgrenze auf 99 angehoben und es soll noch viele weitere Features geben, darunter eine verbesserte KI, mehr Lippensynchronität, kürzere Ladezeiten und verbesserte Gesichtsanimationen. Den bereits bekannten Ankündigungs-Trailer könnt ihr euch unter dieser News anschauen.

Leonard Boyarsky, Co-Game Director bei Obsidian Entertainment, äußerte sich zum Release wie folgt:

Ob man nun The Outer Worlds zum ersten Mal spielt oder bereits alle Winkel der Halcyon-Kolonie erkundet hat, die Spacer's Choice Edition bietet die vollständige Art, dieses beliebte RPG zu erleben. Und das sage ich nicht nur, weil der Vorstand mein Gehalt bestimmt.

Der Co-Game Director Tim Cain lässt sich wie folgt zitieren:

The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition bietet neben besserer Grafik und Leistung auch eine höhere Levelgrenze und 100 % weniger Verpackung!

Die Spacer's Choice Edition enthält das Grundspiel und alle DLC-Inhalte für eine unverbindliche Preisempfehlung von 59,99 Euro, wobei ihr bis zum 21. März zu einem Einführungspreis von 47,99 Euro zugreifen könnt. Auf den Konsolen braucht ihr dafür jedoch Xbox Gold, den Gamepass oder Playstation Plus. Wenn ihr bereits das Basisspiel und die beiden DLC Murder on Eridanos und Peril on Gorgon euer eigen nennt, könnt ihr für 9,99 Euro auf die Spacer's Choice Edition upgraden.