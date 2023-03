Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Jeder Mensch hat eine Lieblingsfarbe und es ist nicht verwunderlich, dass wir bei Xbox eine ganz besondere Verbindung zur Farbe Grün haben. Deshalb freuen wir uns umso mehr, Dir das neuste Mitglied in unserer farbenfrohen Controller-Familie vorstellen zu können: Den Xbox Wireless Controller – Velocity Green, der in kultigem Xbox-Grün daherkommt. Damit bildet der neue Controller die perfekte Ergänzung zu anderen farbenfrohen Fan-Favoriten, wie den Xbox Wireless Controllern in den Farben Shock Blue, Pulse Red, Deep Pink und Electric Volt. Der Xbox Wireless Controller in Velocity Green bietet alle Features, die Du für eine gelungene Gaming-Session brauchst und sorgt zudem für jede Menge Farbe in Deinem Gaming-Setup.

Doch bei Deinem neuen Controller in Velocity Green geht es nicht nur um Ästhetik: Er gehört zur jüngsten Generation von Xbox-Controllern, die vollgepackt mit jeder Menge Features Dein Spiel noch besser machen. Die gummierten Flächen an den Triggern, Bumpern und der Rückseite des Controllers sorgen für außergewöhnlichen Halt. Währenddessen erleichtert das integrierte Hybrid-D-Pad die Eingabe. Über die Share-Taste kannst Du bestimmte Inhalte aufnehmen, um sie anschließend mit Freund*innen zu teilen. Mit der Xbox Accessoires App hast Du die Möglichkeit, eigene Controller-Profile zu erstellen und die Tasten nach Deinen Vorstellungen zu belegen. Über die 3,5-mm-Buchse lässt sich jedes Headset anschließen und dank nahtloser Bluetooth-Kompatibilität kannst Du den Controller sogar am PC oder über das Smartphone für Cloud-Gaming nutzen.

Falls Du Dein Gaming-Setup noch weiter an Deinen neuen Controller in Velocity Green anpassen möchtest, ist der neue, farblich passende Razer Universal Quick Charging Stand – Velocity Green genau das Richtige für Dich. Die Ladestation von Razer ist der perfekte Platz, um Deinen Controller aufzubewahren, in Szene zu setzen und gleichzeitig aufzuladen, sodass er jederzeit bereit und geladen für Deine nächste Gaming-Session ist.

Doch Velocity Green ist eine Farbe, die nicht nur Controllern, sondern auch Gamer*innen prima steht. Beweise zum Beispiel Stilbewusstsein mit dem neuen Xbox Icon Collection Velocity Green Hoodie aus dem Xbox Gear Shop. Zusammen bilden Hoodie und Controller in Velocity Green ein Set, das nicht nur Glück bringt, sondern Deine Kontrahent*innen grün vor Neid werden lässt.

Der Xbox Wireless Controller – Velocity Green ist ab heute zu einem Preis von 64,99 Euro/64,99 CHF (UVP) erhältlich.