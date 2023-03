PM: Bald im Xbox Game Pass: Guilty Gear -Strive-, Sid Meier’s Civilization 6, Valheim und mehr (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Lade Deinen Controller, lass die Konsole hochfahren und stürze Dich in die vielen neuen Inhalte, die der Game Pass im März für Dich bereithält! Freue Dich auf jede Menge neue Spiele, Updates, Ultimate Perks und Game Pass Quests, die dafür sorgen, dass es immer etwas zu tun gibt!

Guilty Gear -Strive- (Cloud, Konsole und PC)

Schon Guilty Gear war mit seinem einzigartigen Mix aus 2D- und 3D-Grafik eine Revolution im Fighting-Genre und auch Guilty Gear -Strive- beeindruckt mit einem fantastischen Look! Mitreißende Visuals und detaillierte Charakter-Animationen verbinden sich nahtlos mit einer packenden Spielmechanik und sorgen für jede Menge Nervenkitzel-Momente, wenn Du Deine Kontrahent*innen mit perfekt choreographierten Nahkampf-Techniken auf die Matte schickst.

9. März – Dead Space 2 (Cloud)

EA Play – Drei Jahre nach der ersten Nekromorph-Invasion an Bord der USG Ishimura erwacht Isaac Clarke aus einem Koma und muss feststellen, dass nichts mehr so ist wie zuvor. In der Rolle des desorientierten und verwirrten Isaac beginnst Du Deine Umgebung zu erkunden und erfährst, dass Du Dich auf einer Raumstation voller Gefahren befindest. Stelle Dich neuen Feind*innen, absolviere Kämpfe in der Schwerelosigkeit und finde heraus, was in den Jahren Deiner Abwesenheit mit Deinen Liebsten geschehen ist.

9. März – Dead Space 3 (Cloud)

EA Play – Reise gemeinsam mit Isaac Clarke und John Carver quer durch die Galaxie, um auf dem eisigen Planeten Tau Volantis die Quelle der Nekromorph-Seuche aufzuspüren und zu vernichten. Doch als Euer Schiff eine Bruchlandung auf der eisigen Planetenoberfläche hinlegt, beginnt ein knallharter Kampf ums Überleben. Überwinde eisige Klippen, bekämpfe gefährliche außerirdische Lebensformen, sammle lebensrettende Materialien und stelle Dich schließlich einer Armee von Feind*innen, die den Beginn der Apokalypse einleiten könnte.

14. März – Valheim (Game Preview) (Konsole)

Valheim ist bereits als Teil des PC Game Pass verfügbar und kommt jetzt auch auf Deine Xbox-Konsole! Erkunde als nordische*r Krieger*in die wunderschöne, prozedural generierte Welt von Valheim. Deine Seele wurde ins nordische Jenseits gebracht, um Odins uralte Rivalen zu erschlagen. Baue, erobere, bastle und überlebe allein oder mit Freund*innen, während Du versuchst, Ordnung in die Welt von Valheim zu bringen.

16. März – Sid Meier’s Civilization VI (Cloud, Konsole und PC)

Geschaffen von Spieledesigner-Legende Sid Meier hat Civilization seit je her nur ein Ziel: Nutze die ausgeklügelte Rundenstrategie, um ein Imperium für die Ewigkeit zu erschaffen. In Civilization VI wird Dein Aufstieg zur Großmacht dank neuer Interaktionen, Kulturen, Technologien und Mechaniken so abwechslungsreich und fantastisch wie nie zuvor.

21. März – Ni no Kuni II: Revenant Kingdom – The Prince’s Edition (Konsole und PC)

Es war einmal eine Welt, die von endlosen Kriegen verwüstet wurde. Doch dann erschien ein prächtiger König, der diese Welt heilen und für immer verändern würde. Du schlüpfst in die Rolle eben dieses jungen Königs Evan und begibst Dich auf die schwierige Mission, ein neues Reich aus den Trümmern des Krieges zu erbauen. Ni no Kuni II: Revenant Kingdom – The Prince’s Edition enthält alle verfügbaren DLCs und bietet somit noch mehr Abenteuer in einer fantastischen, von Ghibli-Filmen inspirierten Welt.

Jetzt verfügbar – Fallout 76: Mutation Invasion

In Mutation Invasion ist der Name Programm, denn die gefährlichen Mutationen, die Du bereits aus den Daily Ops kennst, sorgen für ein neues Event der Extraklasse! Stürze Dich in das neue Mutated Event, um Dir in den Herausforderungen lukrative Belohnungen zu sichern, bevor Du Dich erneut in die Daily Ops stürzt und eine Vielfalt neuer Orte, Feind*innen und Mutationen erlebst.

Jetzt verfügbar – No Man’s Sky: Fractal Update

Das jüngste 4.1 Update Fractal erweitert die Tiefen des Weltraums von No Man’s Sky noch einmal erheblich. Stürze Dich in die Tiefen des Alls und entdecke unzählige neue Inhalte wie das beeindruckende Utopia Speeder Starship und vieles mehr! Überdies enthält das jüngste Update eine ganze Reihe von Anpassungen, die sowohl das Gameplay als auch die Barrierefreiheit von No Man’s Sky verbessern. Weitere Details findest Du hier.

Jetzt verfügbar – Halo Infinite Season 3: Echoes Within

Spartaner aufgepasst! Halo Infinite erhält sein bisher umfangreichstes Multiplayer-Update. Season 3: Echoes Within bietet einen neuen 100-tier Battle Pass, neue Maps, einen neuen Modus und – zum ersten Mal überhaupt – eine völlig neue Waffe und neues Equipment.

16. und 20. März – Sea of Thieves: The Forts of Fortune & 5th Anniversary Celebration

Fans von Sea of Thieves aufgepasst! Am 16. März öffnen die Forts of Fortune erneut ihre Tore für alle mutigen Pirat*innen und lockt mit neuen Chests of Fortune und vielen weiteren Schätzen. Zusätzlich gibt es neue Seefahrten für Piratenlegenden und einige weitere spannende Veränderungen in der Welt der Meere. Ein weiteres Datum, das sich alle Pirat*innen merken sollten, ist der 20. März, denn dann feiert Sea of Thieves sein fünftes Jubiläum! Freue Dich auf großartige Login-Boni, eine zeitlich begrenzte Selfie-Wand und ein großartiges Community-Event am Wochenende.

Du willst noch mehr Xbox Game Pass Ultimate Perks? Dann besuche einfach die Perks-Galerie auf Xbox Series X|S oder Xbox One, in der Xbox App auf Windows PC oder in der Xbox Game Pass Mobile App.

Bis 9. März – Madden NFL 23: EA Play Supercharge Pack

Vergiss nicht, Deine zeitlich limitierten Belohnungen für Ultimate-Mitglieder einzusammeln. Hol Dir beispielsweise noch bis zum 9. März Dein EA Play Supercharge Pack, um Dein Ultimate Team in Madden NFL 23 noch stärker zu machen.

Jetzt verfügbar – Halo Infinite: Corrupted Assault Rifle Bundle

Überwältige Deine Feind*innen mit der exklusiven Corrupted Hex-Beschichtung für Dein Sturmgewehr, vier 2XP-Boosts und vier Challenge Swaps! Dieser Perk erfordert Halo Infinite Multiplayer.

Jetzt verfügbar – F1 22: Champions Content Bundle

Die Pole Position in F1 22 gehört Dir mit drei neuen My Team Icons, zwei fahrbaren Safety Cars (nur im Time Trial Modus verfügbar), 18,000 PitCoin und vielen weiteren Boni. Dieses Bundle ist für EA Play-Mitglieder bis zum 3. April verfügbar.

Jetzt verfügbar – The Sims 4: Sleepover Sleepwear Set

In Sims 4 wird es bereit für eine Übernachtungsparty mit der Familie! Mach Dir und Deinen Sims einen gemütlichen Abend mit dem The Sims 4 Sleepover Sleepwear Set, verfügbar für alle EA Play-Mitglieder.

Du willst noch mehr aus Deinem Game Pass herausholen? Dann wirf einen Blick auf die Game Pass Quests im März und verdiene jede Menge Punkte! Die Punkte für erfüllte Quests holst Du Dir auf Konsole ganz einfach in der Game Pass-Sektion, via PC oder in der Xbox Game Pass Mobile App.

Jetzt verfügbar:

Wie jeden Monat verlassen bestimmte Titel den Game Pass, um Platz für neue Spiele zu schaffen. Willst Du einen Titel dauerhaft Deinem Katalog hinzufügen, nutze als Mitglied Deine 20 Prozent Preisnachlass auf Spiele und 10 Prozent auf DLCs, die den Xbox Game Pass verlassen.

Die neuesten Infos rund um den Xbox Game Pass erfährst Du jederzeit über die Xbox Mobile App, die neue Xbox (Beta) App auf Windows PC oder hier auf Xbox Wire DACH.